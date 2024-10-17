закрыть
17 октября 2024, четверг, 23:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский врач сказал, какие анализы обязательно нужно сдать осенью

  • 17.10.2024, 23:44
Белорусский врач сказал, какие анализы обязательно нужно сдать осенью

Для профилактики.

Белорусский врач-терапевт Александр Вербовиков в интервью БелТА рассказал, какие анализы обязательно нужно сдать осенью.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо сдать общий анализ крови.

— Мы смотрим не только факторы воспаления, но и большое внимание врачи уделяют уровню гемоглобина: это содержание железа и, соответственно, доставка кислорода в органы и ткани, — пояснил врач.

Вербовиков отметил, что для того, чтобы проверить работу почек, следует сдать общий анализ мочи. Среди анализов, которые рекомендуется сдать в осенний период, она также назвал биохимический анализ крови. Терапевт обратил внимание на то, что в нем около 1500 показателей, выбрать которые поможет врач.

— Где-то ферменты печени, где-то ферменты почек, гликированный гемоглобин, глюкоза. Возможно, какие-то гормоны. На мой взгляд, ежегодно необходимо следить за гормонами щитовидной железы.

Он пояснил, что речь идет про ТТГ, Т4, антитела к тиреоидной пероксидазе. Врач заметил, что на сегодняшний день одним из достаточно важных и трендовых показателей является витамин D.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь
Выбить крокодилу зубы
Выбить крокодилу зубы Ян Валетов