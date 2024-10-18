Reuters: Предвыборный штаб Харрис меняет стратегию 18.10.2024, 7:36

Из-за успехов Трампа.

Вице-президент США Камала Харрис меняет стратегию своей предвыборной кампании, чтобы привлечь на свою сторону больше мужчин и республиканцев. В частности, ужесточает нападки на своего оппонента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство пишет, что изменение стратегии связано на фоне растущей обеспокоенности демократов по поводу опросов, которые показывают, что кандидат от Республиканской партии добивается значительных успехов.

Так, согласно опросам общественного мнения и по внутренним предвыборным опросам, на которые ссылаются источники в Демократической партии, Харрис статистически находится в равных условиях в ключевых штатах с Трампом.

Reuters сообщает, что это разочаровывающий момент для стремительной кампании, которая началась с:

огромного скачка энтузиазма и денежных средств, когда Харрис сменила кандидата в президенты действующего главу государства Джо Байдена в июле;

организации мощного съезда Демократической партии;

провозглашении Харрис победительницей по результатам ее единственных дебатов с Трампом.

По словам советника Демпартии, после нескольких недель сосредоточения на политике и попыток самоутвердиться на национальной сцене, Харрис возвращается к своей прокурорской позиции. Таким образом, она надеется продемонстрировать силу избирателям, которых может привлечь имидж сильного лидера Трампа.

В частности, в понедельник, на своем митинге в Эри (штат Пенсильвания), кандидат от демократов пошла на редкий шаг, показав отрывки высказываний республиканца о «враге внутри» Америки. Целью было подчеркнуть свой аргумент о том, что Трамп представляет угрозу для страны.

Кроме того, на этой неделе Харрис встретилась с Шарламаном Та Годом, чтобы обратиться к чернокожим мужчинам. Затем дала конфронтационное интервью Fox News, чтобы обратиться к консерваторам.

В своей публикации агентство отметило, что согласно опросам Reuters и Ipsos, на национальном уровне преимущество Харис над Трампом сократилось с 7% до 3% в конце сентября. Еще больше тревогу у демократов вызывает тот факт, что оба кандидата равны в семи ключевых колеблющихся штатах, которые определят исход гонки.

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