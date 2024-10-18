закрыть
18 октября 2024, пятница, 8:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«В спину Путина воткнули два топора»

  • 18.10.2024, 7:47
  • 5,828
«В спину Путина воткнули два топора»

По самолюбию главы Кремля нанесен больный удар.

Отказ Казахстана вступить в БРИКС больно ударил по самолюбию Путина, который теряет контроль над некоторыми из тех стран, что ранее ему подчинялись, сообщил военный эксперт Олег Жданов.

Об этом Жданов рассказал в своем аналитическом видео на канале YouTube.

Военный эксперт с иронией отозвался о заявлении Токаева, которое рушит планы Путина: «Как Токаева «не обхаживал» Путин, как он «не плясал», но Токаев сказал, что Казахстан в обозримом будущем воздержится от подачи заявки для вступления в БРИКС, в том числе, от многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве в БРИКС, то есть Токаев дал понять Путину, что он не видит перспективы развития БРИКС. БРИКС — «мертвая» организация, никто в нее не вкладывается. Она вообще, наверное, существует за деньги Российской Федерации».

«Журналисты, конечно же, задали Токаеву вопрос какой международной организации Казахстан отдает предпочтение. Пресс-секретарь отвечал на эти вопросы от имени президента Токаева. Он сказал, что президент неоднократно высказывался в пользу ООН, как универсальной и безальтернативной организации, а устав ООН — документ, являющийся основой международного права. Сразу в одной фразе сразу «два топора в спину» Российской Федерации, потому что устав ООН говорит о нерушимости границ любого государства, что граница государства священна», - пояснил Олег Жданов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь
Выбить крокодилу зубы
Выбить крокодилу зубы Ян Валетов