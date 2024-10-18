«В спину Путина воткнули два топора» 18.10.2024, 7:47

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По самолюбию главы Кремля нанесен больный удар.

Отказ Казахстана вступить в БРИКС больно ударил по самолюбию Путина, который теряет контроль над некоторыми из тех стран, что ранее ему подчинялись, сообщил военный эксперт Олег Жданов.

Об этом Жданов рассказал в своем аналитическом видео на канале YouTube.

Военный эксперт с иронией отозвался о заявлении Токаева, которое рушит планы Путина: «Как Токаева «не обхаживал» Путин, как он «не плясал», но Токаев сказал, что Казахстан в обозримом будущем воздержится от подачи заявки для вступления в БРИКС, в том числе, от многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве в БРИКС, то есть Токаев дал понять Путину, что он не видит перспективы развития БРИКС. БРИКС — «мертвая» организация, никто в нее не вкладывается. Она вообще, наверное, существует за деньги Российской Федерации».

«Журналисты, конечно же, задали Токаеву вопрос какой международной организации Казахстан отдает предпочтение. Пресс-секретарь отвечал на эти вопросы от имени президента Токаева. Он сказал, что президент неоднократно высказывался в пользу ООН, как универсальной и безальтернативной организации, а устав ООН — документ, являющийся основой международного права. Сразу в одной фразе сразу «два топора в спину» Российской Федерации, потому что устав ООН говорит о нерушимости границ любого государства, что граница государства священна», - пояснил Олег Жданов.

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