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ВСУ могут обрушить южный фронт и выйти к Азову

  • 18.10.2024, 8:04
  • 2,990
ВСУ могут обрушить южный фронт и выйти к Азову

Украинский полковник назвал условие.

В настоящее время страна-агрессор Россия заинтересована в замораживании линии фронта, чтобы иметь время на перегруппировку и новую волну агрессии. Однако очередная встреча в формате «Рамштайн», которая ориентировочно состоится после президентских выборов США в ноябре, может стать прорывной в контексте военной помощи нашей стране. Если союзники кратно увеличат объемы поставок дальнобойных ракет, Вооруженные силы Украины смогут обрушить южный плацдарм фронта и выйти к побережью Азовского моря.

Однако для окончательной победы над врагом этого недостаточно. Главная причина – страх крупнейшего союзника Украины – США перед перспективой развала Российской Федерации.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

– Аналитики американского Института изучения войны пришли к выводу, что текущая «теория победы» страны-агрессора России заключается в затягивании войны. Кремлевский диктатор Владимир Путин может надеяться, что сможет пережить западную помощь нашей стране и выиграть в войне на истощение. Видите ли вы какие-либо основания для таких ожиданий агрессора?

– Именно так они и считают. Им нужно сейчас все остановить, заморозить линию боевого столкновения, перегруппироваться и начать новую войну. Для Москвы здесь никогда ничего не изменится. Подчеркиваю: ничего никогда не изменится. Только вся Украина. Точка. Слова Ленина: «Потерять Украину – это все равно, что потерять голову». Пока это государство не распадется, мы обречены с ними воевать. Дальше дискуссии нет.

– Очередное заседание группы «Рамштайн» под председательством Джозефа Байдена состоится в ноябре, наверное, после выборов президента США, назначенных на 5 ноября. По вашим оценкам, в случае победы на выборах Камалы Харрис, может ли на этом заседании произойти прорыв в отношении военной помощи Украине? Что могли бы предоставить союзники для победы Украины в войне?

– Да, может быть прорыв. Нам нужно как можно большее количество дальнобойных ракет. 4 тысячи ракет ATACMS на складе, 5 тысяч ракет AGM-158 JASSM, которых F-16 берет две на борт. Вот и все, что нам нужно.

Дали бы несколько сотен, а не несколько десятков, как нам сейчас дают порционно, тогда на какой-то отдельной локации можно было бы изменить ход войны. Скажем, обрушить южный плацдарм и выйти на северное Приазовье. Случится ли это? Не знаю. Возможно ли это? Возможно.

– Но для полной победы этого недостаточно.

– Конечно, недостаточно. Нужны тысячи тонн боеприпасов, особенно тяжелых бомб. Дадут ли их? Нет, не дадут. Это американский страх, который они сами не могут и не знают, как преодолеть.

Момент первый – распад Российской Федерации. Боятся и все. Почему? Ибо ресурсная Сибирь полностью отходит китайцам. Они не могут этого разрешить. Второй момент – расползание ядерного оружия. Напомню, какую страшную вещь совершил Пригожин в июне 2023 года: он зашел на ядерный склад «Воронеж-45», где хранилось ядерное оружие, и ему никто не оказал сопротивления.

А теперь представим, что нет Российской Федерации, нет политической власти, а несколько террористических организаций, начиная с ХАМАС, ИГИЛ, а надо, то и FARC из Колумбии прилетит, чтобы сразиться за ядерные снаряды. Это ужас. Как его преодолеть? Я не знаю.

– Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия может готовить атаки на ядерные объекты на территории Украины. Как вы оцениваете такую опасность?

– Как высокую. От безумцев можно ожидать чего угодно, но пробить кожух атомной электростанции очень тяжело. Реактор ВВЭР-1000 – это то, что у нас есть. Он проектировался таким образом, чтобы выдерживать прямой удар ракетой в 10 килотонн. Если это произойдет, это будет ядерный прецедент времен Хиросимы и Нагасаки.

Скорее всего, они могут пробовать ударить по генерирующему оборудованию, так как, когда электричество выходит из самого атомного реактора через специальную сеть трансформаторов, оно должно генерироваться. И именно по этому могут ударить. Это может привести максимум к заглушению реактора. Да, это было бы больно и чувствительно, но не смертельно.

Вообще, было очень много паники, когда россияне захватили Запорожскую атомную электростанцию – мол, мы потеряли 30% нашего энергопотенциала, нам конец. Но конца не произошло.

– Как вы оцениваете текущую ситуацию на фронте? Видите ли вы признаки того, что вражеская армия снижает темпы наступления?

– Да, снижает. Нужно продержаться несколько недель, чтобы зашла мокрая погода, и тогда вернемся в контрбатарейные дуэли. А в этом мы на порядок выше противника.

– Допускаете ли вы, что при ухудшении погоды активность врага может сместиться на юг нашей страны, где дождей нет?

– Все может быть. Они могут использовать любую точку давления, к которой они подойдут. У нас тысяча километров фронта, и на любом участке они могут переконцентрировать силы и средства. На какой? Я не знаю. Этого никто не знает.

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