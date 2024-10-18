В Киеве раздались сильные взрывы 18.10.2024, 8:09

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Столицу Украины атаковали дважды.

В ночь на 18 октября в Киеве дважды раздались сильные взрывы. В столице Украины продолжается тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Взрывы раздались примерно в 02:04. Что послужило их причиной, пока официальной информации нет. По неофициальной информации, в пригороде работает ПВО.

Сейчас известно только о работе сил ПВО в регионе, о чем рассказали в Киевской областной военной администрации (КОВА) в момент взрывов в Киеве. Также там отметили, чтобы люди не фотографировали и не снимали на видео работу военных, сбитие воздушных целей или их падение.

Отметим, что около часа назад в Киеве также слышались звуки взрывов. Тогда в столице силы ПВО работали по вражеским дронам, которые в очередной раз запустили россияне.

Обновлено в 03:08

В Киеве объявили отбой тревоги. Однако угроза применения ударных БпЛА в других областях продолжается.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:07 воздушную тревогу объявили почти по всей территории Украины. Сигнал связан именно с БпЛА российских захватчиков.

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