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Российская топ-авиабаза под Москвой взорвана: подробности

  • 18.10.2024, 8:23
  • 1,586
Российская топ-авиабаза под Москвой взорвана: подробности

Чкаловский аэродром называют «придворным».

Российский аэродром Чкаловский под Московский подвергся атаке. Это одна из топ-авиабаз России.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан на «24 Канале» рассказал, что Чкаловский аэродром называют «придворным».

Свитан отметил, что на Чкаловском аэродроме садятся и обслуживаются борта первых лиц России. Он иногда используется в режиме частного, то есть, это военно-гражданский аэродром.

«Несколько раз уже шли на этот аэродром украинские БПЛА. Заходили группы ГУР для выполнения задач, и однозначно работают силы сопротивления, которые по аэродрому и по техническому оборудованию наносят удары.

Мы такое видели и в Иркутске, и в Оренбурге, и в Омске. В свое время выход нашей группы был для уничтожения Ту-22М3 за 600 километров от Украины. И вот удар с попыткой уничтожения технического оборудования на аэродроме Чкаловский», – отметил летчик-инструктор.

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