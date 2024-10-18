Второй раз за неделю: ВСУ ударили из HIMARS по скоплению россиян на полигоне 18.10.2024, 8:54

1,354

Артиллерийская война радикально изменилась.

Российские войска вновь подверглись удару украинской артиллерии во время учений. На этот раз удар был нанесен по военнослужащим, которые проводили тренировки под открытым небом, предположительно в оккупированной части Запорожской области, в пределах досягаемости украинских ракетных систем. Об этом пишет Forbes.

Украинский беспилотник обнаружил скопление российских солдат и передал их координаты батарее ракетных систем HIMARS. Ракета, начиненная сотнями мелких суббоеприпасов, поразила цель, осыпав российских военных осколками.

Этот удар произошел спустя несколько дней после другого удара украинских сил по российским новобранцам в том же регионе. По данным, с февраля Украина нанесла не менее семи подобных ударов по российским военным вдоль линии фронта. Количество погибших, по мнению издания, может исчисляться сотнями.

GMLRS cluster munitions cover a pile of Russian infantry at another training ground in the South.



The adjustments were carried out by operators of the 128th Separate Mechanized Brigade and the Black Forest Brigade using Shark reconnaissance UAVs. pic.twitter.com/YYZvGegr5u — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 16, 2024

Как и предыдущие удары, этот обстрел был нанесен по войскам, которые, предположительно, проводили учения на стрельбище. В момент удара дрон зафиксировал, как десятки российских солдат находились под открытым небом, когда ракета, предположительно американского производства M30/31, поразила их точным попаданием.

«Этот рейд не только демонстрирует растущие возможности Украины наносить удары вглубь территории противника, но и подчеркивает халатность российских командиров, которые проводят учения в пределах 90 км — досягаемости GPS-управляемых ракет M30/31», — говорится в материале.

Как сообщается, разведданные для удара предоставил дрон украинской группы «Черный лес», использующий беспилотники отечественного производства Shark. Эти дроны, которые являются новинкой в арсенале ВСУ, были разработаны компанией «Укрспецсистемс» после начала полномасштабного вторжения России.

«Артиллерия радикально изменилась благодаря беспилотникам», — рассказал сержант Петр из «Черного леса».»Раньше артиллерию и реактивные системы залпового огня использовали батареями из 6-12 установок, чтобы просто обстреливать большие площади. Теперь установки стреляют по одной, потому что БПЛА позволяют точно корректировать огонь».

Отмечается, что дроны Shark обладают радиусом действия до 80 километров, что идеально соответствует дальности украинских ракет M30/31. Этот тандем позволяет ВСУ эффективно наносить удары по врагу на значительном удалении и с высокой точностью.

Группа «Черный лес» раньше вела разведывательные операции в восточной части Украины, но недавний удар по российским силам в Запорожской области указывает на то, что группа либо сменила сектор фронта, либо направила часть своих беспилотников на южное направление, резюмирует Forbes.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com