Google и Amazon подключат свои дата-центры к ядерным реакторам 18.10.2024, 8:58

Они позволят получить дополнительную энергию для развития ИИ.

Компания Google заключила соглашение с американским стартапом Kairos Power о закупке энергии, вырабатываемой несколькими малыми модульными ядерными реакторами. Первый из них планируют запустить в 2030 году. Эта сделка позволит Google обеспечить дополнительным электричеством свои офисы, а главное — дата-центры, которые потребляют много энергии. Спустя два дня с аналогичным анонсом выступила компания Amazon. «Медуза» рассказывает, зачем крупные технологические гиганты инвестируют в развитие ядерной энергетики.

В пресс-релизе Kairos Power говорится, что стартап полностью возьмет на себя разработку, строительство и ввод в эксплуатацию реакторных установок для Google, а также их дальнейшую поддержку и продажу электроэнергии. Вице-президент компании Джефф Олсон, отвечающий за развитие бизнеса и финансы, добавил, что сделка позволит подтвердить «техническую и рыночную жизнеспособность» их решения. При этом подробностей о проекте пока не очень много.

Например, не уточняется, сколько всего реакторов будет построено. В обеих компаниях лишь отметили, что сделка позволит обеспечить до 500 мегаватт электроэнергии в сети США к 2035 году, когда проект будет реализован. Газета Financial Times пишет, что речь идет о шести-семи реакторах — гендиректор Kairos Power Майк Лауфер подтвердил, что мощность каждой установки будет составлять 75 мегаватт.

Также пока неизвестно, будет ли Google финансировать непосредственно строительство установок или собирается просто платить за энергию после того, как их введут в эксплуатацию. Сумма сделки не уточняется, равно как и конкретное месторасположение реакторов. В Kairos Power лишь отметили, что они будут находиться в районах размещения центров обработки данных Google.

Как будет осуществляться подача электроэнергии, пока не решено. Реакторы могут подключить к общей сети или непосредственно к дата-центрам. Старший директор Google по вопросам энергетики и климата Майкл Террелл в комментарии FT отметил, что компания рассматривает оба варианта.

О своих планах инвестировать в ядерную энергию уже заявили Amazon и Microsoft. Ради последней могут расконсервировать закрытую АЭС

Google стала первой крупной технологической компанией, которая заключила сделку, связанную с инвестициями в коммерческую ядерную энергетику. Через два дня после этого Amazon объявил о сделке с компанией Dominion Energy, в рамках которой планируется построить малый модульный ядерный реактор в Вирджинии, рядом с действующей АЭС. Он сможет производить дополнительно 300 мегаватт энергии для этого региона.

Помимо Google и Amazon ядерной энергетикой интересуется компания Microsoft. Ранее в сентябре владелец законсервированной АЭС на острове Три-Майл-Айленд рассказал о планах перезапуска реактора. Это позволит заключить 20-летнее соглашение с Microsoft на поставку энергии в ее дата-центры. Благодаря этой сделке технологический гигант сможет выполнить свои обязательства и к 2030 году стать «безуглеродной компанией».

Для всех трех компаний подобные сделки важны не только из-за экологии. В первую очередь они позволяют ускорить развитие новых технологий, в частности искусственного интеллекта. Обучение и использование генеративного ИИ требует большого количества энергии. Это подтверждает Кевин Миллер, вице-президент Amazon Web Services, отвечающий за глобальные дата-центры. По его словам, из-за искусственного интеллекта количество центров обработки данных Amazon в последнее время пришлось резко увеличить.

По данным исследования Morgan Stanley Research, опубликованного в марте 2024-го, потребности генеративного искусственного интеллекта будут расти на 70% в год. Аналитики подсчитали, что к 2027 году этой отрасли нужно будет столько же энергии, сколько нужно было всей Испании в 2022-м.

Kairos Power разрешили построить демонстрационный реактор. Но его экономическую эффективность еще предстоит доказать

Сейчас почти 20% всей электроэнергии в США вырабатывается атомными электростанциями, пишет газета The Wall Street Journal. Однако постройка крупных установок, способных вырабатывать 1000 мегаватт или больше, требует значительных финансовых вложений — и времени.

Новейшие ядерные реакторы в США — 3-й и 4-й энергоблоки АЭС Vogtle в штате Джорджия — были введены в эксплуатацию в 2023 и 2024 годах соответственно, напоминает TechCrunch. Однако, как пишет Associated Press, их постройка задержалась на семь лет, а изначальный бюджет был превышен на 17 миллиардов долларов. Предыдущий ядерный реактор ввели в эксплуатацию в 2016 году, после двадцатилетнего перерыва.

Стартапы, подобные Kairos Power, пытаются исправить ситуацию с помощью малых модульных ядерных реакторов. Они позволяют снизить затраты на строительство и сроки ввода новых установок в эксплуатацию. Компания Kairos Power также пытается усовершенствовать технологию, используя для охлаждения реакторов не воду, а расплавленные соли: фторид лития и фторид бериллия.

Комиссия по ядерному регулированию США уже одобрила строительство демонстрационного реактора мощностью 35 мегаватт (по данным FT — 50 мегаватт) в Теннесси. Его планируют запустить в 2027 году. Министерство энергетики страны также планирует инвестировать около 300 миллионов долларов в этот проект. С его помощью оно рассчитывает показать возможности усовершенствованных ядерных установок. Это первый за полвека случай, когда в США одобрили строительство реактора нового типа.

Но, как пишет TechCrunch, стартапу все еще предстоит преодолеть ряд трудностей. В частности, пока не будет запущен первый коммерческий реактор, компания не сможет подтвердить его экономическую эффективность.

Кроме того, сделка с Google, судя по всему, вынудит Kairos Power пересмотреть свои планы по строительству реакторов. Согласно прогнозам, озвученным в июле 2024-го, ввод первой коммерческой установки в эксплуатацию планировался «в начале 2030-х годов». Теперь стартапу придется немного ускориться, чтобы уложиться в срок, прописанный в новом соглашении.

Больше половины жителей США поддерживают развитие ядерной энергетики. Для технологических гигантов это возможность доказать свою экологичность

Все три компании уже некоторое время исследуют возможности возобновляемой энергии и инвестируют в различные проекты, связанные с использованием солнечной энергии или энергии ветра. Однако эти проекты пока не позволяют удовлетворить растущие потребности технологических гигантов.

Ядерная энергетика позволяет получить дополнительный источник электричества, при этом минимизировав выбросы углерода. Это может положительно сказаться на образе Amazon, Microsoft и Google как экологичных компаний. В пресс-релизе последней также отмечается позитивное влияние ядерной энергетики на экономику страны. В частности, компания упоминает, что активное развитие отрасли поможет создать новые высокооплачиваемые рабочие места.

Однако некоторые журналисты сомневаются, что реакция жителей США на новый проект Google будет однозначно положительной. Согласно результатам опроса Pew Research Center, опубликованным в августе 2024 года, 56% американцев поддерживают развитие ядерной энергетики в стране. Это один из самых высоких показателей, зафиксированных за последние девять лет. Однако это все равно меньше, чем поддержка использования солнечной энергии (78%) и энергии ветра (72%).

Ко всему прочему, в исследовании не учитывалось возможное расположение реакторов, отмечает TechCrunch. Жителей США спрашивали, как они относятся к развитию ядерной энергетики в целом. По мнению журналистов издания, уровень поддержки может снизиться, когда жители узнают, что новые реакторные установки могут появиться в непосредственной от них близости.

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