«У Путина возникла гигантская мегапроблема» 18.10.2024, 9:01

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Ее создал кронпринц Саудовской Аравии.

Журналист Иван Яковина предположил, что кронпринц Саудовской Аравии побоялся принимать участие в саммите БРИКС.

Иван Яковина спрогнозировал события, которые могут произойти в ближайшие дни, а именно в те даты, когда состоится саммит БРИКС с 22 по 24 октября.

Журналист считает, что именно в этот период Израиль может нанести удар по Ирану, поскольку Пезешкиан в это время будет в Казани и не сможет принимать важные решения, и вернуться назад у него не получится, чтобы не рисковать жизнью.

Журналист сообщил, что кронпринц Саудовской Аравии отказался от участия в саммите БРИКС, не озвучив причин, хотя на самом деле он вполне может догадываться о готовящейся воздушной операции Израиля и боится, что его страна может пострадать от ответного удара со стороны Ирана.

Затем Яковина добавил: «Кронпринц остался Эр-Рияде. Для Путина это гигантская мегапроблема. На мой взгляд, весь этот саммит БРИКС в Казани затевался как раз ради того, чтобы привезти туда Саудовского кронпринца и показать ему Казанский Кремль».

Политический обозреватель пояснил, что для главы Кремля важно было продемонстрировать кронпринцу Саудовской Аравии, что у них все хорошо.

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