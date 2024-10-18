Просто мечта: брутальный внедорожник Skoda показали с неожиданным дизайном
- 18.10.2024, 10:16
Получилось стильно и очень эффектно.
Сегодня внедорожник – мечта для многих. Покупателей привлекают надежность и брутальный дизайн. Интересно, что последний отлично смотрится на кроссовере Skoda. Про эту модель уже многие забыли, пишет «Обозреватель».
Недорогой кроссовер Skoda Yeti был очень популярной машиной и первой моделью бренда в сегменте городских SUV. В TALK WHEELS подготовили неожиданный дизайн для Yeti. Получилось стильно, брутально и очень эффектно. Хотя чешский производитель не планирует возвращать это имя в модельную линейку.
В свое время преемником Skoda Yeti стал кроссовер Skoda Karoq. Тем временем недорогой кроссовер Skoda Elroq 2025 года уже рассекретили полностью – электрическая модель пришла на смену Skoda Karoq. Такие перестановки в модельной линейке, где, похоже, не осталось места для Yeti.
Электромобиль Elroq длиной около 4,5 м получил просторный салон и широкие функциональные возможности. Есть несколько вариантов: мощностью от 170 до 299 л.с. и запас хода до 560 км.
Автомобиль предложит очень практичный вместительный салон. Сообщалось ранее, что в интерьере Skoda Elroq появится специальная отделка из переработанных бутылок и ношеной одежды.