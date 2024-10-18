Буданов: 11 тысяч военных КНДР начнут воевать против Украины 1 ноября 2 18.10.2024, 10:29

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Северокорейские солдаты будут использовать российскую технику и боеприпасы.

Около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке России с целью отправки на войну против Украины. Они начнут воевать уже в ноябре.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает The War Zone.

«Они будут готовы (воевать в Украине, - ред.) 1 ноября», - заявил Буданов.

По его словам, северокорейские солдаты будут использовать российскую технику и боеприпасы.

Первый отряд из 2 600 человек отправится в Курск, где, как отметил Буданов, Украина создала плацдарм для ведения интенсивных боевых действий. Судьба остальных войск пока неизвестна.

«У нас сейчас нет полной картины», - добавил он.

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