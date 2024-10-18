«Это пивная банка?»: оккупанты жалуются на российский РЭБ «Капюшон» 18.10.2024, 11:02

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Его делают буквально из мусора.

Оказалось, что российскую систему радиоэлектронной борьбы Капюшон делают буквально из мусора. На это пожаловались получившие ее оккупанты, опубликовав видео со своими замечаниями, пишет New Voice.

По их словам, помимо того, что расхваленную кремлевскими пропагандистами РЭБ собирают из любых подручных материалов, вплоть до жестяных банок, Капюшон еще и отличается огромным количеством брака.

«Ну вот у нас Капюшон К-8. Это пивная банка у нас вырезанная? Непонятно из чего… Антенна 400−500 — видно вон маркер, как антенна вырезана, хотя каждый миллиметр играет роль при диапазоне! Антенна 5 и 8, текстолитовая. 1 и 4 — тоже. Такое себе… Нам такое отправлять не надо», — возмущаются захватчики качеством российской продукции.

Review of a Russian Kapyushon K-8 EW system with antennae made out of beer cans. pic.twitter.com/eDYR3JNZ1y — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 17, 2024

Впрочем, зачастую командиры захватчиков используют такой РЭБ не как глушилку, а как обыкновенный муляж, дабы убедить свое «пушечное мясо», что оно якобы защищено от украинских дронов. Когда же те понимают, что это не так — уже слишком поздно, в результате чего бороться с беспилотниками им приходится, бросая в них автоматы.

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