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В окружении Налибокской пущи продают интересный дом с баней и прудом

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  • 18.10.2024, 11:22
  • 1,576
В окружении Налибокской пущи продают интересный дом с баней и прудом

Отлично подойдет для любителей активного отдыха.

В базе Realt появился современный дом, который расположен прямо рядом с Налибокской пущей. В модернистском по архитектуре доме есть все удобства необходимые для жизни, а на участке новых хозяев ждет баня с большими панорамными окнами и собственный пруд.

Этот дом находится в деревне Рум Воложинского района, рядом с гродненской трассой. Это — Раковское направление, 78 км от МКАД (на машине от Каменной Горки до дома можно добраться за 40−45 минут).

Прямоугольный коттедж был возведен в 2022 году по современному архитектурному проекту из газосиликатных блоков − постройка утеплена пенопластом, оштукатурена и окрашена.

Общая площадь дома насчитывает 124 квадратных метра.

Загородный коттедж состоит из кухни-гостиной и двух просторных спальных комнат. Обратите внимание на большие окна и высокие потолки (от 3,2 до 3,7 метра).

Из гостиной и спальни можно выйти на открытую террасу площадью 32 квадратных метра.

В каждом помещении установлены трековые LED-светильники. Имеются два бойлера − один для душевой, другой для кухни. Все необходимые коммуникации для установки кухни, включая подключение посудомоечной и стиральной машин, разведены.

Отопление дома осуществляется электрическим способом по льготному тарифу. В коттедже установлены электроконвекторы и есть теплые полы в кухне, гостиной, прихожей и санузле. Управление конвекторами и теплыми полами осуществляется через WI-FI.

Также тут имеется собственная скважина, вода разведена по участку. Канализация местная − на два колодца, каждый из которых состоит из двух полутораметровых колец.

Дом стоит на просторном участке площадью 17 соток. На участке высажены плодовые деревья и кустарники: сливы, яблоня, вишня, голубика, смородина, виноград и малина.

Помимо главного строения на участке расположена добротная баня с парилкой, дровяной печью и выносной топкой. Душевая в бане оборудована горячей водой с установленным бойлером, также имеется обливное устройство и надувной бассейн-джакузи с подогревом.

Комната отдыха с мебелью из натурального дерева оснащена теплым полом. В бане предусмотрены три больших панорамных окна высотой 2,2 м, которые выходят на собственный пруд и пейзажи Налибокской пущи.

Рядом с баней имеется собственный пруд площадью примерно 220 квадратов, где высажены нимфеи и другие водные растения, запущена рыба. Глубина пруда − разноуровневая, доходит до 2.2 метра.

Сама деревня Рум — большая и ухоженная, с прекрасными соседями. Рядом − великолепная природа: неподалеку от дома протекает река Ислочь, где водятся хариус и форель.

В 10 метрах − старое русло реки, где весной гнездятся дикие утки и лебеди. Для любителей активного отдыха − экотропа и возможность погулять по Налибокской пуще, где водятся дикие лошади.

Стоимость дома — 94,9 тысячи долларов.

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