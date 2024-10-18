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СНБО: Россия все же совершит провокацию на Мозырском НПЗ

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  • 18.10.2024, 11:35
  • 4,788
СНБО: Россия все же совершит провокацию на Мозырском НПЗ

Есть важные признаки.

Россия все же совершит провокацию против Беларуси, уверен руководитель Центра противодействия дезионформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко.

По его словам, семь дронов россиян за ночь 18 октября пролетели по территории Беларуси.

«За сентябрь таких было 30, был зафиксирован даже удар БПЛА «шахед» вблизи Мозыря, где есть НПЗ», - напомнил он.

Коваленко убежден, что РФ готовится к совершению провокации против Беларуси.

«Все идет к тому, что Россия все же совершит провокацию против Беларуси, в результате которой могут пострадать как гражданские, так и сам НПЗ. И это сознательные действия россиян», - заявил он.

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