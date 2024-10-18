В Беларуси запретили сказки Пушкина 18.10.2024, 12:12

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И российский букварь.

Государственный комитет по стандартизации Беларуси принял решение внести в реестр опасной продукции книгу со сказками Александра Пушкина, что повлекло за собой запрет на ее продажу в стране. Также под аналогичные ограничения попал «Букварь» от торговой марки «Умка».

Согласно информации от Госстандарта, сборник «Сказки» Пушкина, ориентированный на детей младшего школьного возраста, не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза, касающимся безопасности издательской продукции. В частности, речь идет о сборнике из серии «Большая книга сказок», который поставлялся в Беларусь компанией ООО «Дискавери Трейд Плюс».

Одной из причин запрета стало несоответствие между пробелами в тексте и размером шрифта. В данном издании размер основного шрифта составляет 3,00 мм, тогда как пробел между словами — всего 2,25 мм, что, по мнению экспертов, может негативно сказаться на зрении детей.

Сборник включает в себя знаменитые сказки, такие как «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и работнике его Балде» и «Сказка о мёртвой царевне».

В свою очередь, Госстандарт также запретил ввоз и продажу «Букваря» издательства «Высшая школа». Специалисты, проводившие проверку, установили, что и этот учебник не отвечает требованиям технического регламента. В частности, размер основного шрифта составил 3,35 мм, а пробел между словами — 2,24 мм. Кроме того, в разделе «Самостоятельное чтение» шрифт оказался 2,23 мм, а пробел — 1,99 мм.

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