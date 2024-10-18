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Белорусы бойкотируют техосмотр

  • 18.10.2024, 12:23
Белорусы бойкотируют техосмотр

Поток авто на станциях ТО упал на 20%.

В сентябре этого года «Белтехосмотр» выдал 116.197 разрешений на допуск транспортных средств к дорожному движению, что почти на 20% меньше по сравнению с сентябрем 2023 года, когда было оформлено 143.375 разрешений.

Из общего числа разрешений 94.420 были выданы физическим лицам, что составляет 81,3% от общего объема.

За первые девять месяцев текущего года было выдано 1.149.457 разрешений, что на 4,7% ниже, чем за аналогичный период 2023 года, когда этот показатель составил 1.205.621.

В сентябре также было оформлено 771 разрешение на электромобили, а с начала года — 10.968 разрешений (данные за прошлый год не представлены).

Согласно информации от Национального статистического комитета, стоимость услуг техосмотра легковых автомобилей в период с января по сентябрь 2024 года увеличилась на 6,43%.

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