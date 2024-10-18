ЕС остановил процесс вступления Грузии 2 18.10.2024, 12:33

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Решение принято по итогам саммита в Брюсселе.

Действия грузинского правительства противоречат европейским ценностям и принципам, процесс вступления Грузии в Евросоюз фактически приостановлен, говорится в заявлении совета по итогам саммита в Брюсселе.

«Европейский совет напоминает, что такой курс действий ставит под угрозу европейский путь Грузии и фактически приостанавливает процесс ее интеграции. Он призывает Грузию принять демократические, комплексные и устойчивые реформы, соответствующие основным принципам европейской интеграции», — говорится в заявлении.

Там отмечается, что Евросовет подтверждает готовность ЕС поддержать грузинский народ на европейском пути, но выражает «серьезную озабоченность» действиями правительства Грузии.

Евросовет также выразил ожидания, что предстоящие парламентские выборы будут свободными и справедливыми, соответствующими международным стандартам. Организация призвала обеспечить беспрепятственный доступ для наблюдателей и предпринять усилия для защиты независимых СМИ.

«Европейский совет вновь подтверждает непоколебимую поддержку ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах», — подчеркнули в пресс-службе Евросовета.

Весной этого года в Грузии приняли закон об «иностранных агентах», из-за которого в республике начались массовые протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пыталась наложить вето на законопроект, но оно было снято парламентом, после чего закон подписал спикер Шалва Папуашвили.

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан на этом фоне заявил об «откате от демократии» в Грузии, а сам закон об «иноагентах» он назвал «прокремлевским» и «противоречащим демократическим ценностям». В начале июня несколько десятков политиков и должностных лиц Грузии попали под визовые ограничения США после принятия закона «об иностранном влиянии». Как сообщал представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер, в черный список включили членов правящей партии «Грузинская мечта», депутатов парламента и сотрудников правоохранительных органов. Также под ограничениями оказались их родственники.

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