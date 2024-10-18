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Малгожата Госевска: Новый приговор Полине Шарендо-Панасюк угрожает ее жизни

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  • 18.10.2024, 12:38
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Малгожата Госевска: Новый приговор Полине Шарендо-Панасюк угрожает ее жизни
Малгожата Госевска

Главa делегации Европарламента по связям с Беларусью потребовала освободить политзаключенную.

Главa делегации Европарламента по связям с Беларусью, евродепутат от Польши Малгожата Госевска осудила приговор активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полине Шарендо-Панасюк. Сайт Charter97.org приводит перевод заявления.

— Мы решительно осуждаем приговор к дополнительному году заключения, назначенный политзаключенной и активистке Полине Шарендо-Панасюк по обвинению в «злостном неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения».

Решение начать судебный процесс над Полиной Шарендо-Панасюк, матерью двоих маленьких детей, 14 октября — в День матери в Беларуси — демонстрирует абсолютный цинизм белорусского режима и его полное пренебрежение к политическим оппонентам и инакомыслящим.

Мы выражаем серьезную обеспокоенность по поводу бесчеловечных условий, в которых содержится Полина Шарендо-Панасюк, включая содержание в изоляторе без матрасов и постельного белья. Состояние ее здоровья вызывает чрезвычайную обеспокоенность: несколько месяцев назад у нее диагностировали острый панкреатит и хроническую боль в спине. Еще один год в тюрьме — это серьезная угроза ее жизни и выздоровлению.

Мы солидарны с более чем 50 000 (по данным белорусского правозащитного центра «Весна») незаконно задержанными белорусским режимом после событий августа 2020 и их родственниками. Мы особенно выражаем солидарность с теми, кто незаконно содержится в белорусских тюрьмах в ужасающих условиях, подвергается пыткам и жестокому обращению, лишен доступа к медицинской помощи и лишен основных потребностей, таких как еда, вода, сон и гигиена.

Мы призываем ЕС и его государства-члены продолжать добиваться немедленного и безусловного освобождения всех политических заключенных в белорусских тюрьмах и оказывать поддержку их семьям и тем, кто был освобожден. С этой целью мы по-прежнему привержены неустанной работе с представителями демократических сил, гражданского общества и независимых СМИ на благо народа Беларуси.

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