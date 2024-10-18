В брестском лицее вспышка кишечной инфекции 1 18.10.2024, 13:24

14 детей попали в больницу.

Из-за вспышки кишечной инфекции 14 учеников лицея № 1 в Бресте попали в больницу, сообщает Минздрав.

«В Брестской областной клинической больнице в инфекционных отделениях находятся 14 пациентов — учащихся 9−11-х классов лицея № 1», — рассказали в ведомстве.

Как отмечают лечащие врачи, у всех пациентов — симптомы острой кишечной инфекции. Причины вспышки не сообщаются.

Детей везли в приемное отделение больницы вечером 17 октября и утром 18-го. У всех обратившихся лабораторно подтверждена норовирусная этиология заболевания.

«В настоящее время состояние всех госпитализированных пациентов средней тяжести, стабильное, с положительной динамикой. Получают лечение в полном объеме. В больнице в достаточном количестве имеются необходимые лекарственные препараты, обеспечена полная доступность всех диагностических методов обследования», — добавили в Минздраве.

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