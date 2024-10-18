В Украину прибыли новые САУ PzH 2000 1 18.10.2024, 13:46

Их и другое оружие передали по сложной через Катар.

ВСУ усилились еще шестью самоходными артиллерийскими установками (САУ) PzH 2000 от Германии. По данным экспертов, они значительно раньше прибыли в Украину, чем ожидалось.

Как пишет Defence Express, эти САУ по сложной схеме передали через Катар.

Уточняется, что это стало известно благодаря тому, что правительство Германии обновило перечень помощи, который содержит вооружение переданное в Украину за последний месяц.

Напоминается, что в сентябре стало известно о соглашении между Германией и Катаром о передаче 12 единиц PzH 2000 в Украину двумя партиями. Изначально планировалось, что первая партия будет поставлена до конца 2024 года, а вторая - в первой половине 2025-го.

Однако, первые шесть САУ, очевидно, прибыли значительно раньше, что, вероятно, связано с их хорошим техническим состоянием, которое не требовало длительного ремонта. Это также может свидетельствовать о возможности ускоренной поставки второй партии.

Добавляется, что Катар заказал 24 единицы PzH 2000 в Германии еще в 2013 году, а передача 12 из них Украине осуществляется в рамках круговой сделки, где вместо старых установок Катар получит новые системы RCH 155.

Кроме артиллерии, в обновленном перечне вооружения есть ЗРК средней дальности IRIS-T SLM; ЗРК ближнего действия IRIS-T SLS; ракеты IRIS-T SLM и RIM-7 Sea Sparrow (используются в FrankenSAM «Бук»); 8 танков Leopard 1; 20 БМП Marder; 4 MRAP; 2 инженерные машины Wisent 1; мостоукладчик Beaver; 24 тысячи 155-мм снарядов; боеприпасы для танков Leopard и БМП Marder; 13 тысяч одноразовых гранатометов RGW-90 Matador; 40 тысяч 40-мм гранат; 460 штурмовых винтовок MK 556; 90 снайперских винтовок HLR 338; 30 винтовок CR 308; 3 тысячи пистолетов SFP9; 30 беспилотников Vector; саперное и медицинское оборудование.

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