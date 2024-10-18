«Саудовская Аравия недовольна Путиным по двум причинам» 18.10.2024, 13:50

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Хозяин Кремля попал под очередной удар.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман не принял приглашения посетить саммит БРИКС, который состоится 22–24 октября в Казани.

С чем может быть связана такая позиция? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Учитывая специфику, характер личности наследного принца, то там может быть все, что угодно. И вещи, про которые мы не знаем. Но я бы выделил две причины. Первая и наиболее вероятная: нынешний конфликт интересов между Саудовской Аравией и РФ.

Дело в том, что Россия увеличивает производство нефти и нарушает договоренности, которые были ранее о том, чтобы сдерживать это производство и держать довольно высокую цену на нефть.

Саудовская Аравия уже проявляет недовольство этим фактом. Они считают, что россияне сейчас бьют по их интересам, поэтому это демонстрация недовольства действиями Путина.

Вторая причина: в Саудовской Аравии стараются найти баланс в своих отношениях и с РФ, и с Западом. Это тоже может срабатывать, хотя, думаю, что главная причина — первая.

— Насколько это болезненное решение для властей РФ, которые назвали саммит в Казани «самым значительным внешнеполитическим событием» в российской истории?

— Конечно, это неприятно для Путина. Это удар и трещина на репутации саммита в Казани, но для Путина сейчас главное, чтобы этот саммит состоялся. Ему гораздо важнее сейчас найти договоренности и, скажем так, обеспечить необходимый диалог с Китаем, Индией. Ведь там тоже есть противоречия, как минимум между Китаем и Индией. Также надо найти баланс интересов с Турцией.

В целом из саммита будут делать пропагандистское шоу.

Что касается того, что министр энергетики Саудовской Аравии пригрозил, что страна может обвалить цену барреля до $50, то, да, потенциально такой риск существует. Если Саудовская Аравия будет действовать очень последовательно и резко, увеличив существенно добычу нефти и ее продажу на внешних рынках.

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