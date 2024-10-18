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«Саудовская Аравия недовольна Путиным по двум причинам»

  • 18.10.2024, 13:50
  • 2,224
«Саудовская Аравия недовольна Путиным по двум причинам»

Хозяин Кремля попал под очередной удар.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман не принял приглашения посетить саммит БРИКС, который состоится 22–24 октября в Казани.

С чем может быть связана такая позиция? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Учитывая специфику, характер личности наследного принца, то там может быть все, что угодно. И вещи, про которые мы не знаем. Но я бы выделил две причины. Первая и наиболее вероятная: нынешний конфликт интересов между Саудовской Аравией и РФ.

Дело в том, что Россия увеличивает производство нефти и нарушает договоренности, которые были ранее о том, чтобы сдерживать это производство и держать довольно высокую цену на нефть.

Саудовская Аравия уже проявляет недовольство этим фактом. Они считают, что россияне сейчас бьют по их интересам, поэтому это демонстрация недовольства действиями Путина.

Вторая причина: в Саудовской Аравии стараются найти баланс в своих отношениях и с РФ, и с Западом. Это тоже может срабатывать, хотя, думаю, что главная причина — первая.

— Насколько это болезненное решение для властей РФ, которые назвали саммит в Казани «самым значительным внешнеполитическим событием» в российской истории?

— Конечно, это неприятно для Путина. Это удар и трещина на репутации саммита в Казани, но для Путина сейчас главное, чтобы этот саммит состоялся. Ему гораздо важнее сейчас найти договоренности и, скажем так, обеспечить необходимый диалог с Китаем, Индией. Ведь там тоже есть противоречия, как минимум между Китаем и Индией. Также надо найти баланс интересов с Турцией.

В целом из саммита будут делать пропагандистское шоу.

Что касается того, что министр энергетики Саудовской Аравии пригрозил, что страна может обвалить цену барреля до $50, то, да, потенциально такой риск существует. Если Саудовская Аравия будет действовать очень последовательно и резко, увеличив существенно добычу нефти и ее продажу на внешних рынках.

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