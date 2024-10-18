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ЕС усилит контроль на границе с Беларусью и Россией

  • 18.10.2024, 14:46
ЕС усилит контроль на границе с Беларусью и Россией

Будут бороться с использованием нелегальной миграции в политических целях.

Лидеры стран ЕС по итогам саммита по миграции подтвердили свою решимость бороться с использованием миграции в политических целях и защищать внешние границы ЕС «всеми доступными средствами и с уважением к европейскому и международному праву», говорится в посвященном вопросам миграции разделе декларации саммита ЕС, опубликованной 17 октября, пишет Deutsche Welle.

«Россия и Беларусь, как и любые другие страны, не должны злоупотреблять нашими ценностями, включая право на убежище, и подрывать основы нашей демократии. Европейский совет выражает свою солидарность с Польшей и с государствами-членами, сталкивающимися с этими вызовами. Исключительные ситуации требуют соответствующих мер. Европейский совет подтверждает свою решимость обеспечить эффективный контроль внешних границ Союза всеми доступными средствами, включая поддержку Европейского союза, в соответствии с законодательством ЕС и международным правом. Он вновь подтверждает свою приверженность борьбе с инструментализацией мигрантов в политических целях», — говорится в декларации.

Страны Евросоюза также выступают за срочное принятие новых правил, направленных на ускорение процедуры депортации мигрантов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее объявила о разработке нового законопроекта, направленного на ужесточение существующих директив, а канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что «незаконная миграция должна быть сокращена».

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