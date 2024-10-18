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Историки против возведения часовни на месте храма XII века в Полоцке

  • 18.10.2024, 15:37
Историки против возведения часовни на месте храма XII века в Полоцке
иллюстративное фото: Karasev Viktor / Shutterstock.com

«Это одновременно антинаучно и незаконно».

Институт истории Академии наук Беларуси выступает против строительства часовни на фундаменте церкви XII века в Полоцке.

Историки заявляют, что это одновременно антинаучно и незаконно.

Старший научный сотрудник отдела археологии Средних веков и Нового времени Марат Климов рассказал, что на любые строительные работы на месте памятника истории нужно получить разрешение в Министерстве культуры.

«В Минкульте при получении такого запроса должны обратиться за экспертизой в Институт истории. Я могу однозначно сказать, что строительство часовни поверх фундамента Княжеской церкви XII века не только антинаучно, но и антизаконно», – заявил Климов.

В каком состоянии фундамент

Фундаменты Княжеской церкви XII века были открыты во время раскопок, которые проводили на территории Верхнего замка перед строительством кадетского училища.

Тогда объект законсервировали, чтобы позже вернуться к изучению памятника. Для этого требуются значительные затраты и продолжительное время – вплоть до нескольких лет. Поэтому просто так начать стройку на этом месте нельзя.

Что хотят построить

На базе Полоцкого кадетского училища планируют создать духовно-просветительский и культурный центр.

Одним из его объектов захотели сделать часовню Архангела Михаила. Именно ее намереваются возвести на фундаменте церкви XII века.

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