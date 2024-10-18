Военных из КНДР готовят на четырех полигонах РФ 4 18.10.2024, 16:10

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OSINT-аналитики поделились подробностями.

Солдаты из Северной Кореи тренируются на территории полигона села Сергеевка, где дислоцируется 127-я МСД ВС РФ. СМИ же сообщили, что северокорейских военных готовят на полигонах возле Хабаровска, Уссурийска, Благовещенска и Владивостока.

Северокорейских солдат, которые проходят слаживание в России перед отправкой в Украину, тренируют неподалеку от КНДР, на полигоне в Приморском крае. Как пишет «Фокус», это выяснили аналитики проекта «КиберБорошно».

Исследовав видео с тренировки, осинтеры установили, что наемники из Пхеньяна находятся в селе Сергеевка Пограничного района Приморского края.

Кстати, из этого населенного пункта до границы с Северной Кореей менее 300 км.

В Сергеевке дислоцируется 127-я мотострелковая дивизия, которая входит в состав 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. В составе дивизии, в частности, мотострелковый, танковый, самоходный артиллерийский, зенитный ракетный полки и тому подобное.

В то же время издание «Бабель» со ссылкой на источники в украинской разведке информирует, что северокорейских солдат для боевых действий на территории Украины сейчас готовят на четырех локациях. Речь идет о полигонах возле Хабаровска, Уссурийска, Благовещенска и Владивостока.

Напомним, 18 октября глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что для участия в боевых действиях в Украине на востоке России проходят подготовку около 11 000 северокорейских пехотинцев.

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