«Чтоб у всех нас была такая сумочка с денежкой!» 1 18.10.2024, 16:36

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В соцсетях показали забитую деньгами сумку клиентки белорусской маникюрщицы.

В TikTok мастер по маникюру опубликовала видео, в котором показала, с каким «кошелечком», забитым белорусскими купюрами, пришла к ней клиентка. Комментаторы стали интересоваться, кем же работает девушка, пишет telegraf.news.

«Это надо видеть, какие ко мне приходят клиентки вот с таким баблом! Это настоящие деньги. Такие кошелечки у моих девочек», — похвасталась автор ролика.

«Дайте заскринить, повешу на доску желаний», — позавидовала комментаторша под видео.

«А знаете что? А я вот желаю, чтоб у всех нас была такая сумочка с денежкой!» — пожелала другая.

«5000 может насоберется, по купюрам видно, что там много мелочи: 20, 10, 5 рублей», — попробовал посчитать третий.

Кто-то же набивался в женихи к обладательнице сумки. Ну, а на вопрос, кем же работает клиентка с таким «кошелечком», автор раскрыла интригу: девушка «кассу закрыла за день». Для особо любопытных уточнение: у этой клиентки несколько своих магазинов.

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