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Зеленский: Команда Белого дома приедет в Украину в ближайшее время

  • 18.10.2024, 17:28
Зеленский: Команда Белого дома приедет в Украину в ближайшее время

Глава Украины о реакции США на план победы.

США уже в ближайшее время могут дать свой фидбек по плану победы. Ожидается визит команды Белого дома в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое транслировали в эфире телемарафона.

Он рассказал, что фидбек от США был «почти сразу», когда украинские чиновники поехали туда и работали над вопросами насчет приглашения в НАТО и усиления ВСУ прямо сейчас.

«Мы ждем команду Белого дома в Украине. Мы ждем и в ближайшее время она будет здесь с теми или иными ответами», - подчеркнул Зеленский.

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