закрыть
18 октября 2024, пятница, 19:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бойцы полка Калиновского приняли участие в уникальной операции ГУР

5
  • 18.10.2024, 18:42
  • 1,842
Бойцы полка Калиновского приняли участие в уникальной операции ГУР

Белорусские добровольцы зачищали лес от оккупантов.

В Telegram-канале полка Калиновского появилось сообщение, что его бойцы приняли активное участие в освобождении украинской территории возле Липцев под Харьковом.

Сообщается, что «в результате работы всех подразделений полка в этом секторе были ликвидированы десятки российских оккупантов, несколько взяты в плен; уничтожены и повреждены несколько единиц вражеской техники, минометы и пушки».

Ранее украинская разведка делилась подробностями этой уникальной операции.

«Результат спланированных и смелых действий украинских разведчиков — захват батальонного района обороны противника, уничтожение 3 мотострелковых батальонов, отряда «шторм» и разведывательной роты 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса ВС РФ», — говорилось в сообщении ГУР.

Были зачищены от россиян 400 гектаров лесного массива. В сумме россияне потеряли целый полк.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь