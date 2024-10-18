Бойцы полка Калиновского приняли участие в уникальной операции ГУР 5 18.10.2024, 18:42

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Белорусские добровольцы зачищали лес от оккупантов.

В Telegram-канале полка Калиновского появилось сообщение, что его бойцы приняли активное участие в освобождении украинской территории возле Липцев под Харьковом.

Сообщается, что «в результате работы всех подразделений полка в этом секторе были ликвидированы десятки российских оккупантов, несколько взяты в плен; уничтожены и повреждены несколько единиц вражеской техники, минометы и пушки».

Ранее украинская разведка делилась подробностями этой уникальной операции.

«Результат спланированных и смелых действий украинских разведчиков — захват батальонного района обороны противника, уничтожение 3 мотострелковых батальонов, отряда «шторм» и разведывательной роты 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса ВС РФ», — говорилось в сообщении ГУР.

Были зачищены от россиян 400 гектаров лесного массива. В сумме россияне потеряли целый полк.

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