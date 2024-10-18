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Путин признал провал проекта единой валюты БРИКС

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  • 18.10.2024, 20:04
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Путин признал провал проекта единой валюты БРИКС

От него отказались.

Проект «единой валюты БРИКС», который в 2022 году предложила Москва, обещая покончить с гегемонией доллара и «диктатом» его «хозяев» в лице США, закончился фиаско, пишет The Moscow Times.

В настоящий момент введение единой валюты на уровне блока «не рассматривается», поскольку страны БРИКС к ней «не готовы», сообщил в пятницу Путин.

Проект «не созрел», подчеркнул он на встрече с представителями СМИ стран — членов БРИКС. «Экономики по своей структуре, по эффективности, они должны быть примерно равноценными, иначе мы столкнемся с теми проблемами, которые возникли в том же Евросоюзе», — цитирует Путина «Интерфакс».

Президент добавил, что вместо единой валюты теперь Россия предлагает торговать в национальных валютах, использовать «электронные инструменты», а также создать аналог SWIFT — альтернативную доллару мировую системы платежей.

О намерении создать «международную резервную валюту» на основе корзины валют БРИКС сам Путин заявил в июне 2022 года. Он обвинил власти Запада в «безответственной» макроэкономической политике, включающей «запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов».

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