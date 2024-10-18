По новому участку третьей линии метро впервые прошел пробный поезд 3 18.10.2024, 20:18

1,364

Фотофакт.

Пробный поезд впервые прошел 18 октября по новому участку третьей линии метро. Об этом сообщила пресс-служба Минского метрополитена.

Пробный поезд на малой скорости проехал по тоннелям от станции «Аэродромная» до станции «Слуцкий гостинец», а затем обратно по другому пути. После этого состав вернулся в электродепо «Могилёвское».

«По оценке специалистов, испытания прошли успешно», — сообщили в пресс-службе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com