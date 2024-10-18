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По новому участку третьей линии метро впервые прошел пробный поезд

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  • 18.10.2024, 20:18
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По новому участку третьей линии метро впервые прошел пробный поезд

Фотофакт.

Пробный поезд впервые прошел 18 октября по новому участку третьей линии метро. Об этом сообщила пресс-служба Минского метрополитена.

Пробный поезд на малой скорости проехал по тоннелям от станции «Аэродромная» до станции «Слуцкий гостинец», а затем обратно по другому пути. После этого состав вернулся в электродепо «Могилёвское».

«По оценке специалистов, испытания прошли успешно», — сообщили в пресс-службе.

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