Илон Маск стал первым в мире человеком с состоянием свыше $400 млрд
- 11.12.2024, 20:17
К 2027 году он может стать первым в мире долларовым триллионером.
Состояние Илона Маска выросло до $439,2 млрд, сообщил Bloomberg. Генеральный директор Tesla и SpaceX стал первым среди богатейших людей мира из индекса миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), чей капитал превысил отметку $400 млрд. Капитал Маска вырос примерно на $50 млрд после того, как SpaceX стала самым дорогим стартапом с оценкой $350 млрд.
По размеру состояния Маск опережает основателя Amazon Джеффа Безоса и главы Meta Марка Цукерберга.
Ранее Bloomberg отмечал, что рост благосостояния Маска продолжается с победы Дональда Трампа на выборах президента США. Маск был одним из немногих крупных бизнесменов, публично поддержавших кандидатуру республиканца.
Американский предприниматель Илон Маск к 2027 году может стать первым в мире долларовым триллионером, сообщала газета The Guardian со ссылкой на доклад аналитической группы Informa Connect Academy. По их оценкам, состояние Маска в среднем росло на 110% в год.
Вторым в мире долларовым триллионером, по прогнозам, к 2028 году станет основатель Adani, индийский миллиардер Гаутам Адани. Преодолеть планку в $1 трлн в 2028 году также может состояние главного исполнительного директора Nvidia Дженсена Хуанги и индонезийского магната Праджого Пангесту.