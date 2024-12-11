Чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет на трех континентах 11.12.2024, 20:45

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Сразу в шести странах.

Саудовская Аравия официально стала хозяйкой чемпионата мира 2034 года, соответствующее решение было принято на внеочередном конгрессе ФИФА.

Саудовская Аравия была единственным претендентом на проведение турнира.

Также было утверждено проведение чемпионата мира 2030 года на трех континентах — большинство матчей примут Испания, Португалия и Марокко, еще три игры состоятся в Парагвае, Уругвае и Аргентине.

С 2026 года в чемпионатах мира будут участвовать по 48 команд.

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