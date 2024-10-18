США объявили награду в $10 млн за информацию о Z-пропагандистах 2 18.10.2024, 22:37

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Они вмешались в выборы в США.

Власти Соединенных Штатов объявили вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию о российском проекте «Рыбарь» (Rybar), связанном с вмешательством в президентские выборы в США и с попытками дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом сообщается на сайте программы Госдепартамента «Вознаграждение за помощь правосудию».

«Рыбарь» управляет пропагандистскими каналами HOLDTHELINE и STANDWTHTEXAS, продвигая политические интересы России на территории США, отметили в Госдепе. Теги с названиями упомянутых каналов активно используются сторонниками прореспубликанских взглядов.

Кроме того, по информации американских властей, «Рыбарь» создал аккаунт TEXASvsUSA в соцсети X, чтобы спекулировать на теме нелегальной миграции через Техас. Этот аккаунт был заблокирован за нарушение правил платформы. Правоохранительные органы США указывают, что «Рыбарь» через данный ресурс пытался разжигать внутренние конфликты в Соединенных Штатах, способствовать росту межпартийной и расовой розни, призывать к ненависти и насилию.

Больше всего США интересуют сведения о следующих лицах: Владимир Сергеевич Беркутов, участвовавший в кампании TEXASvsUSA; Александр Климович Кан, возглавляющий видеоотдел проекта «Рыбарь»; Татьяна Петровна Костерова, руководитель отдела иностранных языков; Ольга Сергеевна Кузнецова, региональный менеджер «Рыбаря»; Александр Игоревич Минин, глава контент-отдела TEXASvsUSA; Валентина Валерьевна Минина, работавшая над тем же проектом; Максим Витальевич Матвеев, дизайнер и руководитель контент-команды «Рыбаря»; Михаил Сергеевич Звинчук, директор проекта; Валерия Владимировна Звинчук, креативный директор.

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