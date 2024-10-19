Российскую певицу Лизу Монеточку объявили в розыск 1 19.10.2024, 8:22

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За поддержку Украины.

МВД России объявило в розыск певицу Лизу Монеточку (Елизавету Гырдымову), выступавшую против войны.

Информацию об этом «Медиазона» обнаружила в базе ведомства.

В сентябре стало известно, что против Монеточки возбудили уголовное дело о нарушении закона об «иностранных агентах» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). В московской прокуратуре обосновали необходимость возбудить дело против певицы тем, что она, несмотря на штрафы, продолжает распространять в соцсетях материалы без указания на то, что находится в реестре «иностранных агентов».

Минюст России включил ее в этот список в январе 2023 года. Поводом для этого решения ведомство указало то, что певица «осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны — Украины» и «высказывалась против специальной военной операции».

Монеточку дважды штрафовали за отсутствие маркировки «иностранного агента» в анонсах концертов и видео. В общей сложности Басманный районный суд Москвы назначил ей 60 тысяч рублей (около 630 долларов) штрафов.

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