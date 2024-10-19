Политолог: Лукашенко свели к нулю

Политолог: Лукашенко свели к нулю4
- 19.10.2024, 8:37
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Диктатор тщетно хватается за любую «соломинку».
В Минске недавно побывали представители Госдепа США — событие, которое в местной среде восприняли как нечто эпохальное. Такого не было четыре года. Александр Лукашенко сейчас хватается за любую возможность и за любую «соломинку», лишь бы сохранить своё положение и получить гарантии безопасности. Его реальная роль в текущем геополитическом противостоянии близка к нулю, пишет белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
Работать с Лукашенко никто не собирается, и любые попытки продемонстрировать значимость этого визита — лишь пустой шум. Для местной публики это может быть поводом для радости, ведь их воспринимают всерьез, с ними кто-то разговаривает. Но разговоры с нормальными правительствами проходят на другом уровне — для этого не нужно устраивать редкие визиты и шум вокруг них.
Стоит вспомнить, что с 2008 года у США в Беларуси даже нет постоянного посла. Это и показывает реальный уровень отношений. Все эти визиты, встречи и разговоры — всего лишь внешняя мишура, за которой нет реальных изменений.