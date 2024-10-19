Политолог: Лукашенко свели к нулю 4 19.10.2024, 8:37

5,966

Диктатор тщетно хватается за любую «соломинку».

В Минске недавно побывали представители Госдепа США — событие, которое в местной среде восприняли как нечто эпохальное. Такого не было четыре года. Александр Лукашенко сейчас хватается за любую возможность и за любую «соломинку», лишь бы сохранить своё положение и получить гарантии безопасности. Его реальная роль в текущем геополитическом противостоянии близка к нулю, пишет белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Работать с Лукашенко никто не собирается, и любые попытки продемонстрировать значимость этого визита — лишь пустой шум. Для местной публики это может быть поводом для радости, ведь их воспринимают всерьез, с ними кто-то разговаривает. Но разговоры с нормальными правительствами проходят на другом уровне — для этого не нужно устраивать редкие визиты и шум вокруг них.

Стоит вспомнить, что с 2008 года у США в Беларуси даже нет постоянного посла. Это и показывает реальный уровень отношений. Все эти визиты, встречи и разговоры — всего лишь внешняя мишура, за которой нет реальных изменений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com