Путин сделал заявление о своем здоровье: его сторонники запаниковали

Путин сделал заявление о своем здоровье: его сторонники запаниковали4
- 19.10.2024, 9:00
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Пескову срочно пришлось объясняться.
Здоровье 72-летнего Путина неоднократно становилось темой для обсуждений в СМИ. Ему приписывали онкологическое заболевание.
Во время совещания с правительством Путин снова заставил забеспокоиться своих сторонников, передает «24 канал».
Глава Кремля рассказал, что он регулярно проходит обследование в Центральной клинической больнице. Об этом диктатор сказал в контексте обсуждения вакцинации от гриппа. Мол, отечественные вакцины лучше иностранных.
Однако этих слов оказалось достаточно для того, чтобы вызвать панику у сторонников диктатора. Поэтому пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков был вынужден давать разъяснения по этому поводу.
«Визиты Путина в ЦКБ – это обычные диспансеризации, которые проводятся с профилактической целью», – объяснил пресс-секретарь российского диктатора.