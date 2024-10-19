Отрицательная селекция Артем Синицин, «Салідарнасць»

19.10.2024, 9:02

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На примере одного министра.

Жил-был один школьный учитель. Все у него было хорошо и вскоре он стал директором школы. Его организаторские способности заметили и позвали работать в райисполком.

Там его снова не обошли вниманием — и вот наш герой уже возглавил целый соседний район. И уж здесь он раскрыл свои управленческие таланты в полный рост. Правда, понравилось это далеко не всем.

Местные жители рассказали историю, которая многое говорит о характере бывшего учителя. В первые месяцы на новой должности он много ездил по району, зарабатывая авторитет.

Однажды на одном из полей ему попались работники местного хозяйства. Сломался разбрасыватель органических удобрений, мужики ждали деталь из города. Услышав, что ждать придется несколько часов, новый начальник района приказал работягам залезать в кузов и разбрасывать навоз руками.

А потом была история с лесополосами, которым из исполкомовского кабинета была объявлена тотальная война. По этому поводу роптали начальники дорожных служб и местные инспекторы ГАИ. Мол, зимой по дорогам стало опасно ездить из-за снежных заносов, от которых раньше спасали те самые лесополосы.

Многие жители района до сих пор вспоминают бывшего уже руководителя недобрым словом из-за одной свинской истории. В «Википедии» даже есть отдельное упоминание об этом: «Был причастен к уничтожению домашних свиней под видом учений».

Речь о вспышке африканской чумы свиней. Спасая государственные свинокомплексы, власти тогда пустили под нож частное поголовье, оставив сельчан без существенного приработка.

А еще были бесконечные капремонты города, съедавшие бюджет и, по мнению местных жителей, мало влиявшие на качество дорог…

Но все это не помешало, а, скорее, помогло нашему герою быть замеченным на самом верху. Так он стал помощником Лукашенко в соседней области. А потом грянул 2020-й и…

Если кто-то еще не догадался, речь идет о сегодняшнем министре культуры, как бы удивительно для кого-то это не прозвучало. О том самом Анатолии Маркевиче, который на днях заявил об окончательном решении вопроса «деструктивных элементов» в сфере культуры.

Эта история для тех, кто по какой-то причине способен удивляться тому сталинскому задору, с каким министр вроде бы культуры в последние годы «чистил ряды» от «лиц, подрывавших устои государства».

Это свидетельство того, как работает отрицательная аппаратная селекция. Ведь тот же Маркевич с таким же успехом мог возглавить что угодно — хоть «Беллегпром», хоть Академию наук.

Ведь главное качество сегодняшних управленцев — способность выполнить любую прихоть. Невзирая на цену, которую в итоге заплатит вверенная такому человеку сфера — культура, сельское хозяйство или наука.

Артем Синицин, «Салідарнасць»

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