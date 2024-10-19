CNN: Трамп наблюдал за штурмом Капитолия перед телевизором с диетической колой в руках 2 19.10.2024, 9:10

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Неизвестные подробности событий 2021 года.

45-й президент США Дональд Трамп узнал о штурме Капитолия после выборов в США в 2021 году от сотрудника Белого дома, он наблюдал за протестами по телевизору «с диетической колой в руках».

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на материалы уголовного дела о попытке Трампа повлиять на выборы в стране в 2020 году.

Почти 2000 страниц документа опубликовал специальный прокурор Министерства юстиции США Джек Смит.

Как сказано в документах, 6 января 2021 года сотрудник Белого дома сообщил Трампу, что телеканалы отказались от его речи, потому что «в Капитолии происходят беспорядки».

«Он спросил — ты о чем? Я говорю, они там бунтуют в Капитолии. И он такой — серьезно? А потом говорит — хорошо, идем посмотрим», — сказал сотрудник.

После этого они вместе пошли наблюдать за протестами по телевизору в Овальном зале.

«Я снимаю с него пальто, включаю телевизор и даю ему пульт, и он начинает смотреть… Я вышел, чтобы взять ему диетическую колу, вернулся, и, в общем-то, все, он смотрел телевизор и видел все сам», — заявил работник Белого дома.

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