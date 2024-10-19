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«Телепортация в ад»: стали известны детали мести ВСУ российским морпехам-убийцам

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  • 19.10.2024, 12:26
  • 4,726
«Телепортация в ад»: стали известны детали мести ВСУ российским морпехам-убийцам

В Курской области ликвидированы десятки военных 155-й бригады морской пехоты РФ.

Потери РФ в Курской области возросли - 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины продолжила результативно мстить российской 155-й отдельной бригаде морской пехоты тихоокеанского флота за убийство украинских военнопленных.

Украинские десантники возле деревни Леонидово на Курщине в пятницу, 18 октября, окружили взвод 155-й бригады и «минусовали» вражескую бронетехнику, а также десятки противников, пишет Forbes.

Десантно-штурмовые войска ВСУ 18 числа сообщили, что воины 95 бригады на днях в результате многочасового боя уничтожили приблизительно 30 морпехов и три их бронетранспортера.

«Телепортация врага в ад происходила комплексным способом. Сначала ударным дроном был поврежден первый БТР противника, после чего точным выстрелом из танка - техника о*ков разложилась на атомы», - отметили в ДШВ.

В украинской армии добавили, что второй бронетранспортер противника попал в прицел оператора противотанкового ракетного комплекса Javelin, и противотанкист-десантник уничтожил его, сделав один выстрел:

«Третий БТР морпехов разлетелся вдребезги, наехав на мину, заботливо приготовленную на его дороге саперами 95-ки».

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