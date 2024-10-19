Могут ли сотрудники соцзащиты выписать штраф белорусам? 19.10.2024, 12:54

В ФСЗН пояснили.

Имеют ли право сотрудники Фонда соцзащиты населения (ФСЗН) Министерства труда и соцзащиты самостоятельно выписать штрафы белорусам за нарушения законодательства о государственном социальном страховании, например, за неуплату обязательных страховых взносов или взносов на профессиональное пенсионное страхование? Такой вопрос адресовали непосредственно Фонду соцзащиты населения — специалисты прояснили все нюансы.

Согласно белорусскому законодательству, сотрудники Фонда соцзащиты имеют право проводить проверки и составлять административные протоколы и самостоятельно выписывать штрафы в случае, если они выявляют нарушения законодательства о государственном социальном страховании. Как пояснили в ФСЗН, такой ускоренный порядок ведения административного процесса предусмотрен статьями 10.1 и 10.3 Процессуально-исполнительного кодекса Беларуси.

При этом вынести постановление о взыскании штрафа в отношении физического лица сотрудники ФСЗН имеют право лишь при соблюдении двух важных условий:

человек сам признал себя виновным в административном правонарушении,

нарушитель согласился с тем, что ему выпишут штраф.

В этом случае, согласно положениям Процессуально-исполнительного кодекса, можно обойтись без составления протокола об административном правонарушении, а выписанное сотрудниками ФСЗН постановление сразу же вступит в законную силу.

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Напомним, сотрудники ФЗСН привлечь к административной ответственность белорусов могут, например, по статье 12.15 КоАП. За неуплату или неполную уплату обязательных страховых взносов или взносов на профессиональное пенсионное страхование в установленный срок индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, предоставляющим работу гражданам по трудовым или гражданско-правовым договорам грозит штраф от 2 до 20 базовых величин (то есть от 80 до 800 рублей сегодня).

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