«После новой помады чувствую, что могу справиться с любыми проблемами» 1 19.10.2024, 13:23

Белорусы рассказали о «дофаминовых» покупках.

Почти половина миллениалов и зумеров живут от зарплаты до зарплаты, вынуждены искать подработки и находят утешение в мелких «дофаминовых» покупках. CityDog.io решил разобраться, что это такое и почему подобные траты так популярны в последнее время.

Около 51% зумеров и 52% миллениалов живут от зарплаты до зарплаты

Миллениалы – самое образованное поколение в истории. Треть (34%) миллениалов имеют как минимум степень бакалавра. Для сравнения, среди бумеров, согласно данным Pew Research, только около 25% имеют диплом бакалавра.

При этом с ростом числа людей с высшим образованием заметно увеличилась и его стоимость. Однако, несмотря на возросшую экономическую значимость диплома и большее количество выпускников, миллениалы не зарабатывают больше, чем предыдущие поколения.

Главная проблема здесь – рост стоимости жизни и постоянная инфляция. Согласно исследованиям, около 51% зумеров и 52% миллениалов живут от зарплаты до зарплаты. Чтобы справляться с финансовыми трудностями, 46% зумеров и 37% миллениалов вынуждены подрабатывать: кто-то по выходным доставляет еду, кто-то берет сразу несколько проектов, помимо основной работы, и пытается монетизировать блог в соцсетях. Социальные сети, кстати, становятся не только источником дохода, но и причиной финансовой тревоги: 51% зумеров и 43% миллениалов признают, что соцсети подталкивают их к покупкам, которые они не могут себе позволить.

Около двух третей миллениалов считают, что экономическая ситуация в ближайшие годы не улучшится, и это негативно сказывается на их способности планировать будущее. Многие признают, что в этих условиях становится трудно просить о повышении или продвигаться по карьерной лестнице, а покупка жилья или создание семьи становятся еще более далекой мечтой.

Что такое «дофаминовые» покупки?

Особую роль в этих финансовых трудностях играют так называемые «дофаминовые» покупки. В исследовании Credit Karma говорится, что 52% миллениалов признаются, что являются эмоциональными транжирами. Они тратят деньги, когда грустят, скучают, а иногда и когда счастливы. Для многих такие покупки становятся временным способом справиться со стрессом.

Почему «дофаминовые» покупки так популярны?

Некоторые эксперты считают, что такая тенденция может быть связана с тем, что традиционные инвестиции – например, жилье – становятся все менее доступными для молодых людей.

Недавнее исследование показало, что среди людей, не имеющих собственного жилья, 43% назвали основной причиной недостаточный доход, 39% отметили недоступные цены на жилье, а 36% указали на невозможность накопить на первоначальный взнос.

Кофе или булочка в кафе становится для зумеров и миллениалов своего рода символом взрослой жизни и самостоятельности. Приоритетным для них становится получение немедленного удовольствия и поддержание определенного уровня комфорта. В то же время долгосрочные цели, та же покупка жилья, отходят на второй план.

Небольшие траты показывают молодым людям, что у них все еще остается способность распоряжаться своими финансами и временем по своему усмотрению, даже если в долгосрочной перспективе это не приводит к накоплению капитала.

Эта тенденция актуальна и для Беларуси. По данным Numbeo, стоимость жизни в стране за последние годы заметно выросла. Беларусы сталкиваются с теми же проблемами, что и все остальные люди по всему миру: рост цен и снижение доступности недвижимости.

Журналисты портала Domovita.by недавно даже рассчитали, сколько лет нужно копить среднестатистическому минчанину, чтобы купить себе однушку. Оказалось, чтобы приобрести самую доступную квартиру на вторичном рынке, стоимость которой 42 000$ (примерно 134 400 руб. по текущему курсу), потребуется около 9 лет и 3 месяцев накоплений.

Белорусам из регионов, чтобы купить себе такую же квартиру в Минске, нужно будет копить на год дольше.

При этом расчеты все равно очень условны: для них брали минчанина со средней зарплатой в 3064 рубля, который снимает однокомнатную квартиру. Инфляция, возможные перепады зарплаты, процент по вкладу, если откладывать деньги на депозит, а также непредвиденные расходы не учитывались.

Получается, что зумеры и миллениалы, ощущая, что такие крупные покупки становятся для них чем-то нереальным, обращаются к маленьким покупкам, которые приносят им мгновенное чувство удовлетворения и контроля.

А вот что об этом говорят сами миллениалы и зумеры

CityDog.io спросил миллениалов и зумеров, как часто они совершают «дофаминовые» покупки и на что обычно тратят свои «свободные» деньги.

«После того как нашла работу, делаю такие траты почти каждый день», – рассказала одна из участниц опроса.

«Постоянно трачу деньги на разные сладости», – поддержал ее другой парень.

Еще несколько опрошенных тоже рассказали, что часто тратят свои деньги конфеты. «Я буквально только что купил белый «Сникерс». Мне кажется, что он стоит неприемлемо дорого для сладости, но сахар меня долго радует», – объяснил свою покупку один из пользователей.

Алина (32): «После покупки новой помады начинаю чувствовать, что могу взять себя в руки и справиться с любыми проблемами»

– Иногда покупаю косметику, чтобы справиться с неприятными ситуациями. Это не столько способ избавления от стресса, сколько возможность найти точку опоры. Купив что-то маленькое – например, помаду или блеск, – я начинаю чувствовать, что могу взять себя в руки и справиться с любыми проблемами. Это не столько про саму покупку, сколько про ощущение, что ты начинаешь с чего-то небольшого, но важного для себя.

Чувства вины за такие покупки я не испытываю. Я всегда оцениваю свои возможности и стараюсь не выходить за рамки бюджета. Если что-то действительно мне нужно и это не нанесет сильного урона моему карману, я покупаю. Если я что-то не куплю, а оно мне действительно понравилось, потом буду долго сожалеть и вспоминать, что не взяла эту вещь.

Покупка косметики для меня – словно возвращение в детство. Когда захожу в магазин, чувствую себя как ребенок в магазине игрушек. Конечно, я не могу купить все подряд, но сам процесс разглядывания новинок, тестирования текстур – уже удовольствие. Обычно мои покупки спонтанные, и я на месте решаю, нравится мне продукт или нет. Особенно меня привлекают палетки теней и яркие пигментированные помады – это мои абсолютные фавориты. У меня уже целая коллекция этих продуктов, но я все равно не могу устоять перед новинками.

Мы живем в сложное время, когда кажется, что крупные цели становятся все более недостижимыми. Пока я не могу позволить себе купить квартиру или машину, откладывать на них по три рубля и лишать себя мелких радостей, таких как покупка помады или теней, я не хочу. Думаю, без таких небольших подарочков себе будни могут стать очень пресными.

Один маленький карандаш для глаз может стать для меня тем самым элементом, который поможет почувствовать себя лучше и увереннее, несмотря на все проблемы.

Саша (26): «Поняла, что радость от покупки слишком кратковременна»

– Мои «дофаминовые» покупки связаны с одеждой. Ничто другое не приносит мне столько удовольствия, как покупка шмоток и аксессуаров.

Возможно, это связано с моим подростковым опытом: у меня не было возможности носить то, что мне нравилось. Мой вкус сильно отличался от предпочтений мамы, и своих денег я тогда не зарабатывала, так что приходилось носить то, что выбирали за меня. Я мечтала о времени, когда вырасту и смогу покупать одежду самостоятельно.

Когда я начала работать, оказалось, что стильная одежда стоит дорого, и я все равно не могла позволить себе то, что хотела. Это привело к формированию настоящего потребительского гештальта, который так и не был закрыт.

Переломный момент наступил, когда я переехала в Вильнюс – и с новой работой появилась возможность делать покупки на европейских онлайн-платформах. У меня появился доступ к большому ассортименту и выбору. При этом я покупаю не дорогие вещи, а чаще много дешевых, что в какой-то момент и стало проблемой: покупка множества мелких товаров создает иллюзию доступности, и количество покупок увеличивается.

Я заметила, что удовольствие от каждой вещи кратковременно: после покупки и первой примерки эмоции быстро угасают, и вещь становится «просто частью гардероба».

Чтобы справиться с этой проблемой, я стараюсь ограничивать себя и формировать осознанные запросы: если я несколько раз замечаю, что в образах мне не хватает какой-то конкретной вещи, то только тогда покупаю ее. Я пробую заменить покупательский дофамин другими занятиями – например, танцами и чтением, – а также применяю тактики вроде добавления вещей в корзину с выходом из магазина без покупки.

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