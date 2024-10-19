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В ГУР раскрыли личность оккупанта, подорванного в Луганске

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  • 19.10.2024, 13:58
  • 2,902
В ГУР раскрыли личность оккупанта, подорванного в Луганске

Им оказался высокопоставленный российский офицер.

Во взорванном автомобиле в центре Луганска находился российский майор Дмитрий Первуха. Оккупант был ликвидирован.

Об этом сообщает ГУР.

«18 октября, около 11:40, в центре временно оккупированного Луганска взорвался автомобиль УАЗ «Патриот». Внутри машины находился офицер российской оккупационной армии - майор Дмитрий Первуха», - говорится в сообщении.

По данным разведчиков, в результате взрыва причастный к военным преступлениям захватчик - уничтожен.

Что известно об оккупанте?

Первуха находился на службе подчиненного Генштаба ВС РФ 273-го разведывательного центра (в/ч 53847), чей пункт постоянной дислокации расположен в городе Новосибирск.

На оккупированных территориях Украины майор Первуха занимал должность так называемого «начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы».

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