Где белорусам дешево купить картошку? 19.10.2024, 14:06

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Прогнозы не оправдались.

Перед белорусами этой осенью открыты сразу несколько возможностей сэкономить при покупке народного корнеплода, но есть и свои нюансы.

Если вы еще не закупились на зиму картофелем, полезно узнать, где его приобрести максимально выгодно. Собственное исследование провели журналисты агентства «Минск-Новости».

Для начала стоит оговориться, что в столице стоимость белорусского национального корнеплода начинается от Br1 за кило.

В магазинах цена за килограмм обычного белорусского картофеля (мытого) составляет Br1,6–3, красного российского – почти Br5.

На Комаровском рынке та же продукция стоит от Br1,5 за кило. Если нет цели взять большие экземпляры, можно найти картошку за Br1,2. Мытый картофель сортов «скраб» или «королева Анна» обойдется в Br3,5.

Ярмарки – в помощь

Если стоит цель купить картофель впрок, лучше выбирать сезонные сельскохозяйственные ярмарки.

Минимальная цена здесь – Br1. Столько стоят сорта «гала», «скарб», «королева Анна», «бриз». За Br1,2–2 продают сорта «адретта», «вендетта», «вектор», «манифест» и другие.

Пенсионерам, которые решили закупиться на районных ярмарках овощами, с доставкой могут помочь волонтеры.

Можно также наведаться на соответствующие сайты и приобрести картофель у частников. И здесь он также будет недорогим и чаще всего с доставкой. За мешок весом 40 кг здесь просят от Br47 до Br52.

Не чужды частникам и акции: при покупке двух сеток скидка 10 копеек за кило. Если брать три мешка, будет минус 20 копеек за килограмм.

Какую цену на картошку обещали летом?

Как в середине лета писала Tochka.by, представитель Гомельского облисполкома Александр Качан рассказывал, что цена на белорусский картофель осенью 2024 года будет примерно такой же, как и прошлогодняя.

«Сейчас картофель появился, он был три рубля, два рубля. Сейчас цена начинает снижаться. Осенью мы будем видеть и 70 копеек», – отметил чиновник, уточнив, что названная им стоимость примерная.

Прогнозы, к сожалению, не оправдались.

На осенних ярмарках 2023 года килограмм картофеля продавался по 60–80 копеек за килограмм.

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