Шольц в Турции: что он хочет обсудить с Эрдоганом? 19.10.2024, 16:44

Интересы у стран очень разные.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) прибыл в Стамбул, где в субботу, 19 октября началась его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Какие темы станут приоритетными во время этой встречи и каковы сейчас отношения Германии и Турции? Об этом пишет «Немецкая волна».

«Множество оттенков» в отношениях Германии и Турции

Напряженные и натянутые или доверительные и прочные? Спустя 100 лет после установления дипотношений между Германией и Турцией практически невозможно кратко описать нынешнее состояние отношений между двумя странами. По мнению Йенса Бастиана (Jens Bastian), политолога из Центра прикладных исследований Турции (CATS), в данном случае нужно говорить о "множестве оттенков", которые формируют общую картину.

- Ее нельзя описать исключительно на уровне взаимодействия правительственных элит в Анкаре и Берлине. Турецкая община в Германии является важным фактором в двусторонних отношениях, будь то в политике, экономике, культуре или спорте, - отмечает Бастиан.

На протяжении многих лет ФРГ оставалась самым важным торговым партнером Турции и самым крупным иностранным инвестором в ее экономику. В Германии проживает более трех миллионов человек турецкого происхождения.

- Бизнес-ассоциации и отдельные компании вовлекаются в этот процесс, а политический обмен на местном уровне в рамках программ партнерства городов приносит свои плоды, - продолжает политолог из CATS.

Разногласия между Турцией и ФРГ на высшем политическом уровне

На правительственном уровне ситуация совсем иная. В начале июля 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сидел на трибуне Олимпийского стадиона в Берлине, наблюдая за матчем между турецкой и нидерландской сборными на чемпионате Европы по футболу. Федеральный канцлер Олаф Шольц на ту игру не пришел.

Возможно, еще и потому, что поездка Эрдогана в Германию стала кульминацией скандала, вышедшего за рамки футбола. Один из игроков сборной Турции в предыдущем поединке против Австрии, отмечая победу в нем, устроил так называемый "волчий салют" - показал жест правоэкстремистской турецкой группировки "Серые волки". Политическое ее крыло, Партия националистического движения (ПНД), не только заседает в турецком парламенте, но и является союзником правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Ближний Восток был и остается спорной темой для Берлина и Анкары

Ряд немецких политиков с возмущением отреагировали на этот жест на футбольном поле. министерства иностранных дел обеих стран вызвали на ковер послов, Турция обвинила Германию в ксенофобии. А Эрдоган спонтанно прилетел в Берлин, чтобы присутствовать на следующем матче турецкой команды.

Недовольные голоса звучали и до этого.

Германия и Турция нуждаются друг в друге

Как заверила руководитель CATS Хюркан Асли Акчой, Эрдогану и Шольцу будет о чем поговорить:

- Несмотря на противоположные позиции по поводу ближневосточного конфликта, у Анкары и Берлина есть общие интересы во многих других областях. В конечном счете, обе стороны нуждаются друг в друге - в политическом, экономическом и социальном плане.

Представитель правительства ФРГ среди возможных обсуждаемых тем называет нелегальную миграцию, войну России против Украины и вопросы экономической политики. Турция сыграла важную роль в том, что украинское зерно снова стало поставляться на мировой рынок по Черному морю. Уже несколько недель ведутся разговоры о создании международной контактной группы для поиска путей прекращения войны. Ожидается, что Анкара также станет участником этой группы.

Власти Германии неоднократно подчеркивали, что Турция должна присоединиться к санкциям Запада против России. Йенс Бастиан тоже считает это важным: "Канцлер Шольц должен четко оговорить эти условия, если, например, президент Эрдоган будет стремиться придать новый импульс таможенному союзу между ЕС и Турцией".

Возможно ли продолжение сделки по беженцам?

Говоря о проблеме миграции, Шольц, несомненно, затронет вопрос о том, как депортировать из ФРГ на родину большее количество турецких просителей убежища, получивших отказ. Турция занимает третье место после Сирии и Афганистана как страна происхождения соискателей убежища в Германии.

Турция хочет купить истребители Eurofighter

Одна из тем, которая, безусловно, сыграет важную роль на переговорах Шольца и Эрдогана, - это экспорт оружия. Турция хочет модернизировать свои ВВС, закупив 40 истребителей Eurofighter. Поскольку они производятся Германией, Испанией, Великобританией и Италией, все четыре эти страны должны дать согласие на такую сделку. Пока, однако, только Испания и Великобритания дали ей зеленый свет.

«Наш союзник по НАТО - Германия, конечно, также должна предпринять решительные шаги, когда речь идет, например, об оборонной технике, промышленности и экспорте, - выразил надежду Эрдоган, посещая Берлин в ноябре 2023 года. - Это должно быть возможно без всяких помех». Однако Шольц отклонил эту идею.

Экспорт немецкого оружия в Турцию возобновлен

Поставки оружия из Германии в Турцию были существенно ограничены в 2019 году после наступления турецких военных на севере Сирии. Теперь правительство ФРГ намерено отойти от данных ограничений. По сообщению журнала Der Spiegel, в сентябре 2024 года был одобрен экспорт немецкого оружия в Турцию на сумму не менее 236 млн евро, в том числе зенитных ракет и торпед.

Глава CATS Хюркан Асли Акчой предполагает, что Берлин теперь даст добро и на продажу истребителей Eurofighter:

- Сейчас правительства обеих стран, похоже, сблизились по многим вопросам оборонной политики, а это значит, что Турция все-таки получит европейские истребители.

Власти ФРГ проявляют сдержанность в преддверии переговоров. По словам представителя немецкого правительства, невозможно предвосхитить их ход: «Но, конечно, всегда можно ожидать чего-то нового, когда федеральный канцлер встречается с президентом Турции».

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