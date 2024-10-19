закрыть
19 октября 2024, суббота, 18:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Топ-5 захватывающих фильмов для просмотра в осенние выходные

  • 19.10.2024, 17:26
  • 2,094
Топ-5 захватывающих фильмов для просмотра в осенние выходные

От них невозможно оторваться.

Ищете, что посмотреть? BAR24 собрал топ фильмов, про стихийные бедствия и природные аномалии.

«Невозможное»

Страна: Испания, Таиланд, США

Рейтинг IMDb: 7.5

Отдых в Таиланде должен был стать счастливым для Генри и Марии, воспитывающей троих детей. Однажды они решают устроить себе отличные каникулы, которые кажутся благополучными. Погода стояла замечательная и спокойная, вода радовала туристов. Отдыхающие предвкушали спокойный отдых, никто не подозревал, что разыграется масштабная природная катастрофа, которая унесет жизни более 300 тысяч людей.

«2012»

Страна: США

Рейтинг IMDb: 5.8

Согласно календарю индейцев Майя, в 2012 году планеты солнечной системы окажутся на одной линии друг с другом, что приведет к глобальным природным катаклизмам: сильнейшие землетрясения, цунами и извержения вулканов превратят страны и целые континенты в руины. Недавно ученые подтвердили, что этот миф может стать реальностью.

«Армагеддон»

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6.7

Тень гигантского астероида легла на Землю. До рокового столкновения остаются считанные дни. Наступает Армагеддон, трагический финал мировой истории. Чтобы предотвратить катастрофу, необходимо чудо — или совместные усилия лучших из лучших вместе с технологической мощью всего созданного человеком. Сможет ли горстка людей противостоять вселенской стихии?..

«Послезавтра»

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6.5

Земля уверенно движется навстречу глобальной экологической катастрофе: в одной части света все живое погибает от засухи, в другой — разбушевавшаяся водная стихия сносит города.

Близость катастрофы вынуждает ученого-климатолога, пытающегося найти способ остановить глобальное потепление, отправиться на поиски пропавшего сына в Нью-Йорк, в котором наступил новый ледниковый период…

Разлом Сан-Андреас

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6.1

Рэй — пилот спасательного вертолета, который всю свою жизнь помогал другим людям. За все время работы он насмотрелся на множество жутких вещей и не раз оказывался в очень сложных ситуациях. Несмотря на все преграды он спешил на помощь, даже не предполагая, что самое страшное ждет его впереди.

На Калифорнию обрушивается мощное землетрясение, в результате которого гибнут сотни людей и образовывается огромная трещина в земле. Во всеобщем хаосе Рэю предстоит отыскать свою дочь, но сделать это будет очень непросто. В надежде, что его ребенок все еще жив, он отправляется в смертельно опасное путешествие через весь штат…

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь