Топ-5 захватывающих фильмов для просмотра в осенние выходные 19.10.2024, 17:26

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От них невозможно оторваться.

Ищете, что посмотреть? BAR24 собрал топ фильмов, про стихийные бедствия и природные аномалии.

«Невозможное»

Страна: Испания, Таиланд, США

Рейтинг IMDb: 7.5

Отдых в Таиланде должен был стать счастливым для Генри и Марии, воспитывающей троих детей. Однажды они решают устроить себе отличные каникулы, которые кажутся благополучными. Погода стояла замечательная и спокойная, вода радовала туристов. Отдыхающие предвкушали спокойный отдых, никто не подозревал, что разыграется масштабная природная катастрофа, которая унесет жизни более 300 тысяч людей.

«2012»

Страна: США

Рейтинг IMDb: 5.8

Согласно календарю индейцев Майя, в 2012 году планеты солнечной системы окажутся на одной линии друг с другом, что приведет к глобальным природным катаклизмам: сильнейшие землетрясения, цунами и извержения вулканов превратят страны и целые континенты в руины. Недавно ученые подтвердили, что этот миф может стать реальностью.

«Армагеддон»

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6.7

Тень гигантского астероида легла на Землю. До рокового столкновения остаются считанные дни. Наступает Армагеддон, трагический финал мировой истории. Чтобы предотвратить катастрофу, необходимо чудо — или совместные усилия лучших из лучших вместе с технологической мощью всего созданного человеком. Сможет ли горстка людей противостоять вселенской стихии?..

«Послезавтра»

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6.5

Земля уверенно движется навстречу глобальной экологической катастрофе: в одной части света все живое погибает от засухи, в другой — разбушевавшаяся водная стихия сносит города.

Близость катастрофы вынуждает ученого-климатолога, пытающегося найти способ остановить глобальное потепление, отправиться на поиски пропавшего сына в Нью-Йорк, в котором наступил новый ледниковый период…

Разлом Сан-Андреас

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6.1

Рэй — пилот спасательного вертолета, который всю свою жизнь помогал другим людям. За все время работы он насмотрелся на множество жутких вещей и не раз оказывался в очень сложных ситуациях. Несмотря на все преграды он спешил на помощь, даже не предполагая, что самое страшное ждет его впереди.

На Калифорнию обрушивается мощное землетрясение, в результате которого гибнут сотни людей и образовывается огромная трещина в земле. Во всеобщем хаосе Рэю предстоит отыскать свою дочь, но сделать это будет очень непросто. В надежде, что его ребенок все еще жив, он отправляется в смертельно опасное путешествие через весь штат…

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