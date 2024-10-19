Что говорят врачи о норовирусе, из-за которого попали в больницу 14 лицеистов в Бресте 19.10.2024, 18:03

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Симптомы, заразность, лечение.

В Беларуси вторая за 2024 год вспышка норовирусной инфекции в школьном коллективе. В апреле заболели минские лицеисты, в больнице оказались 7 человек, в октябре – брестские лицеисты, учащиеся 9-11 классов. 14 человек госпитализированы, все с симптомами острой кишечной инфекции и лабораторно подтвержденным норовирусом.

Заразность норовируса

Норовирус провоцирует вирусный гастроэнтерит, инфекционное заболевание с поражением желудочно-кишечного тракта. Норовирус имеет симптомы кишечной инфекции и ОРВИ, диагностируется довольно часто.

Норовирус очень заразен. Всего 10-100 частиц вируса достаточны для заражения этой инфекцией.

Инфицированный человек заразен как на пике с заболевания, так и в течение месяца, когда уже даже сам забыл о симптомах, предупреждает эпидемиолог Николай Дубинин. Один больной норовирусом, в среднем, заражает до 14 человек. Это сопоставимо с заразностью коронавирусом.

Как пояснила порталу 24health.by доцент кафедры инфекционных болезней и детских инфекций Института повышения квалификации и переподготовки кадров БГМУ, кандидат медицинских наук Наталья Рыбак, инкубационный период зависит от дозы попавших в организм вирусных частиц. Чем их больше, тем более раннее и бурное начало болезни. Минимальный срок до первых симптомов - 12 часов, максимальный – 5-7 дней. В среднем 1-3 дня.

Чаше всего передача вируса происходит от больного человека к здоровому через предметы обихода. Возможный путь передачи – через немытые руки, после употребления в пищу продуктов питания, инфицированных больным во время приготовления им пищи.

Кишечные вирусы, к которым относится и норовирус, в продуктах, в воде, на поверхности предметов не размножается, но способны долго, до 3-4 недель, жить и быть активным. Обычной влажной уборкой их не уберешь. Убить норовирус могут только хлорсодержащие дезинфицирующие средства.

Симптомы норовируса

Среди характерных симптомов норовируса – тошнота, рвота, повышенная температура тела, понос, слабость.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней и детских инфекций Института повышения квалификации и переподготовки кадров БГМУ Натальия Рыбак, в случае заболевания норовирусом частая рвота, понос 3-5 раз в день, иногда чаще, высокой температуры может и не быть.

Наталья Рыбак отметила, что вирус повреждает эндотелий кишечника и он становится «лысым». Это может привести к присоединению бактериальной инфекции.

В группе риска по норовирусной инфекции – дети и подростки, находящиеся в одном коллективе, а также пожилые люди.

Обычно симптомы норовируса у взрослых сохраняются 1-3 дня. На третьи-четвертые сутки болезни становится легче. Осложненное течение норовирусного гастроэнтерита с судорогами, обезвоживанием, сердечно-сосудистыми нарушениями наблюдается у пожилых людей и пациентов с тяжелыми хроническими патологиями, предупредили медики.

Лечение норовируса, иммунитет

Специфического лечения норовируса у взрослых не существует. Чаще всего организм самостоятельно справляется с инфекцией, в сложных случаях – стационар и помощь врачей там. Главное – предотвратить обезвоживание.

После болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период. Некоторые медики называют безопасным после болезни срок не более 2 месяцев, некоторые – 6-12 месяцев.

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