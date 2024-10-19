закрыть
19 октября 2024, суббота, 18:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что говорят врачи о норовирусе, из-за которого попали в больницу 14 лицеистов в Бресте

  • 19.10.2024, 18:03
  • 1,004
Что говорят врачи о норовирусе, из-за которого попали в больницу 14 лицеистов в Бресте

Симптомы, заразность, лечение.

В Беларуси вторая за 2024 год вспышка норовирусной инфекции в школьном коллективе. В апреле заболели минские лицеисты, в больнице оказались 7 человек, в октябре – брестские лицеисты, учащиеся 9-11 классов. 14 человек госпитализированы, все с симптомами острой кишечной инфекции и лабораторно подтвержденным норовирусом.

Заразность норовируса

Норовирус провоцирует вирусный гастроэнтерит, инфекционное заболевание с поражением желудочно-кишечного тракта. Норовирус имеет симптомы кишечной инфекции и ОРВИ, диагностируется довольно часто.

Норовирус очень заразен. Всего 10-100 частиц вируса достаточны для заражения этой инфекцией.

Инфицированный человек заразен как на пике с заболевания, так и в течение месяца, когда уже даже сам забыл о симптомах, предупреждает эпидемиолог Николай Дубинин. Один больной норовирусом, в среднем, заражает до 14 человек. Это сопоставимо с заразностью коронавирусом.

Как пояснила порталу 24health.by доцент кафедры инфекционных болезней и детских инфекций Института повышения квалификации и переподготовки кадров БГМУ, кандидат медицинских наук Наталья Рыбак, инкубационный период зависит от дозы попавших в организм вирусных частиц. Чем их больше, тем более раннее и бурное начало болезни. Минимальный срок до первых симптомов - 12 часов, максимальный – 5-7 дней. В среднем 1-3 дня.

Чаше всего передача вируса происходит от больного человека к здоровому через предметы обихода. Возможный путь передачи – через немытые руки, после употребления в пищу продуктов питания, инфицированных больным во время приготовления им пищи.

Кишечные вирусы, к которым относится и норовирус, в продуктах, в воде, на поверхности предметов не размножается, но способны долго, до 3-4 недель, жить и быть активным. Обычной влажной уборкой их не уберешь. Убить норовирус могут только хлорсодержащие дезинфицирующие средства.

Симптомы норовируса

Среди характерных симптомов норовируса – тошнота, рвота, повышенная температура тела, понос, слабость.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней и детских инфекций Института повышения квалификации и переподготовки кадров БГМУ Натальия Рыбак, в случае заболевания норовирусом частая рвота, понос 3-5 раз в день, иногда чаще, высокой температуры может и не быть.

Наталья Рыбак отметила, что вирус повреждает эндотелий кишечника и он становится «лысым». Это может привести к присоединению бактериальной инфекции.

В группе риска по норовирусной инфекции – дети и подростки, находящиеся в одном коллективе, а также пожилые люди.

Обычно симптомы норовируса у взрослых сохраняются 1-3 дня. На третьи-четвертые сутки болезни становится легче. Осложненное течение норовирусного гастроэнтерита с судорогами, обезвоживанием, сердечно-сосудистыми нарушениями наблюдается у пожилых людей и пациентов с тяжелыми хроническими патологиями, предупредили медики.

Лечение норовируса, иммунитет

Специфического лечения норовируса у взрослых не существует. Чаще всего организм самостоятельно справляется с инфекцией, в сложных случаях – стационар и помощь врачей там. Главное – предотвратить обезвоживание.

После болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период. Некоторые медики называют безопасным после болезни срок не более 2 месяцев, некоторые – 6-12 месяцев.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь