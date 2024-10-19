В Минске собрался «совет по нравственности»1
- 19.10.2024, 18:17
Обсуждали квадроберов.
В пятницу, 18 октября, в Минске состоялось «расширенное заседание» «общественного совета по нравственности» — совместного органа, учрежденного Белорусской Православной Церковью и провластным союзом писателей Беларуси, сообщает Официальный портал БПЦ.
Заседание вели главы совета — митрополит Вениамин и председатель cоюза писателей Алесь Карлюкевич.
Отдельным пунктом в повестке стало не что иное, как квадробинг. Члены cовета по нравственности обсудили его растущую популярность у молодежи, доклад по этому поводу представил сам Карлюкевич.
«В связи с ростом популярности в молодежной (особенно — подростковой) среде квадробики (квадробинга), в газете «Літаратура і мастацтва» на основании изучения вопроса опубликованы материалы об этой субкультуре. На заседании совета прозвучал доклад … Карлюкевича Александра Николаевича по этой теме», — говорится в пресс-релизе по итогам заседания.