В Минске собрался «совет по нравственности» 1 19.10.2024, 18:17

Обсуждали квадроберов.

В пятницу, 18 октября, в Минске состоялось «расширенное заседание» «общественного совета по нравственности» — совместного органа, учрежденного Белорусской Православной Церковью и провластным союзом писателей Беларуси, сообщает Официальный портал БПЦ.

Заседание вели главы совета — митрополит Вениамин и председатель cоюза писателей Алесь Карлюкевич.

Отдельным пунктом в повестке стало не что иное, как квадробинг. Члены cовета по нравственности обсудили его растущую популярность у молодежи, доклад по этому поводу представил сам Карлюкевич.

«В связи с ростом популярности в молодежной (особенно — подростковой) среде квадробики (квадробинга), в газете «Літаратура і мастацтва» на основании изучения вопроса опубликованы материалы об этой субкультуре. На заседании совета прозвучал доклад … Карлюкевича Александра Николаевича по этой теме», — говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

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