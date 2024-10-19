закрыть
19 октября 2024, суббота, 18:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске собрался «совет по нравственности»

1
  • 19.10.2024, 18:17
В Минске собрался «совет по нравственности»

Обсуждали квадроберов.

В пятницу, 18 октября, в Минске состоялось «расширенное заседание» «общественного совета по нравственности» — совместного органа, учрежденного Белорусской Православной Церковью и провластным союзом писателей Беларуси, сообщает Официальный портал БПЦ.

Заседание вели главы совета — митрополит Вениамин и председатель cоюза писателей Алесь Карлюкевич.

Отдельным пунктом в повестке стало не что иное, как квадробинг. Члены cовета по нравственности обсудили его растущую популярность у молодежи, доклад по этому поводу представил сам Карлюкевич.

«В связи с ростом популярности в молодежной (особенно — подростковой) среде квадробики (квадробинга), в газете «Літаратура і мастацтва» на основании изучения вопроса опубликованы материалы об этой субкультуре. На заседании совета прозвучал доклад … Карлюкевича Александра Николаевича по этой теме», — говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь