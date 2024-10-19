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Камера, установленная возле вулкана, сняла НЛО, похожий на треугольник

  • 19.10.2024, 18:22
Камера, установленная возле вулкана, сняла НЛО, похожий на треугольник

Видео из Мексики.

Возле вулкана Попокатепетль (Мексика) установлено несколько видеокамер, и эти устройства должны фиксировать проявления вулканической активности.

Но на сей раз одна из камер запечатлела нечто совершенно иное и, как может показаться, вообще не относящееся ни к природным явлениям, ни к нашей планете.

В небе над Попокатепетлем появился светящийся объект, формой напоминавший треугольник. Немало людей, интересующихся уфологией, назвали видеоролик потрясающим доказательством того, что нашу Землю посещали какие-то неведомые гости.

Кроме того, зрители уверены: НЛО не мог быть ни дроном, ни китайским фонариком, ни воздушным змеем.

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