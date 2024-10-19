Камера, установленная возле вулкана, сняла НЛО, похожий на треугольник
- 19.10.2024, 18:22
Видео из Мексики.
Возле вулкана Попокатепетль (Мексика) установлено несколько видеокамер, и эти устройства должны фиксировать проявления вулканической активности.
Но на сей раз одна из камер запечатлела нечто совершенно иное и, как может показаться, вообще не относящееся ни к природным явлениям, ни к нашей планете.
В небе над Попокатепетлем появился светящийся объект, формой напоминавший треугольник. Немало людей, интересующихся уфологией, назвали видеоролик потрясающим доказательством того, что нашу Землю посещали какие-то неведомые гости.
Кроме того, зрители уверены: НЛО не мог быть ни дроном, ни китайским фонариком, ни воздушным змеем.