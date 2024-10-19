«Между Ким Чен Ыном и Путиным есть секретное соглашение» 3 19.10.2024, 18:49

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В чем его суть.

Углубление отношений между Северной Кореей и Россией продолжается уже более года. За это время диктаторы подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Но и это не все.

Вероятная отправка военных из КНДР на фронт в Украину свидетельствует о гораздо более глубоких связях Ким Чен Ына и Путина. Подробнее об особенностях сделки и чем она угрожает миру, «24 Каналу» рассказал кореевед Леонид Петров.

Договор между КНДР и Россией

Менее года назад Ким Чен Ын провел важную партийную конференцию. Тогда он фактически отменил официальную доктрину Северной Кореи относительно мирного объединения с Северной. Такое стремление еще 50 лет назад провозгласил создатель КНДР и дед нынешнего лидера Ким Ир Сен. Это назвали фактической идеологической революцией. Произошло это не просто так.

- Между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным существует договор. Не просто соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Когда Ким Чен Ын ездил на Дальний Восток в Россию, вероятно, было достигнуто соглашение, что КНДР предоставит России кое-что, в обмен на что Россия обязуется предоставлять определенные услуги защиты в военном и финансовом смысле. То есть КНДР почувствовала себя увереннее, – объяснил Леонид Петров.

Этим «кое-что», скорее всего, являются северокорейские военные, которых сейчас готовят к отправке на поле боя в Украину. Так что теперь КНДР рассматривает Россию как дальневосточного соратника по оружию.

- Не исключено, что для Северной Кореи теперь выделена какая-то роль в большой геополитической игре российского диктатора, если его режим будет чувствовать серьезную угрозу. Фактически тогда может начаться война на Корейском полуострове, чтобы отвлечь внимание от того, что происходит в Восточной Европе, – отметил кореевед.

Сложно сказать наверняка, произойдет ли такая война все же, впрочем учитывая динамику, в частности, ухудшенных отношений между Китаем и Тайванем, можно предположить, что новый корейский конфликт может произойти с подачи Москвы.

- Украина на себе испытывает новый эксперимент по восстановлению не просто холодной, а уже полномасштабной войны, которую развязал Путин. КНДР в нее вовлечена в полной мере, – добавил Петров.

Станут ли солдаты из КНДР угрозой для Украины

Иностранные СМИ сообщили, что в России уже готовят около 10 – 15 тысяч северокорейских военных, которых планируют отправить на войну в Украину.

- КНДР может подготовить и отправить куда угодно столько людей, сколько пожелает их диктатор. Все зависит исключительно от тех рациональных или иррациональных страхов верхушки северокорейского режима, – заметил Петров.

Дело в том, что Северная Корея долгое время жила в ожидании повторения конфликта с Южной Кореей. КНДР и сейчас имеет одну из крупнейших армий в мире с более чем миллионом военных.

- Северокорейская армия очень сфокусирована на том, чтобы промывать мозги своему населению, чтобы они не задавали вопросов, привыкали к жизни в военно-полевых условиях и могли выживать без электроэнергии, еды, воды, топлива и тому подобное. Поколение за поколением КНДР воспитывала людей, которые привыкли жить в нечеловеческих условиях. Вместе с тем северокорейская армия не является серьезной боевой силой, – отметил кореевед.

Известны случаи побега военных из КНДР через Южную Корею. Они вымучены голодом, болезнями, отсутствием медикаментов и тому подобное. То есть, возможно, они и обучены к жизни в сложных условиях, но они не смогут пройти настоящие военные действия.

- Можно ожидать побег северокорейских солдат с фронта, или их гибель, – подытожил Петров.

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