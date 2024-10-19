CNN: Израиль может обменять тело главы ХАМАС на заложников 19.10.2024, 19:20

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Яхья Синвар

Фото: Reuters

В Газе остаются более 100 заложников.

На днях Израиль официально подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС Яхью Синвара. Теперь его тело может стать «разменной монетой» в обмен на освобождение израильских заложников в Газе, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Согласно сообщениям местных СМИ, останки Синвара в настоящее время хранятся в секретном месте в Израиле после того, как в среду он был убит израильскими войсками на юге Газы.

По словам двух источников CNN, вопрос освобождения заложников, скорее всего станет приоритетом для Израиля. Этот момент будет учитываться при принятии решения о том, как использовать останки человека, которого израильское государство обвиняет в организации терактов 7 октября 2023 года.

CNN пишет, что сейчас в Газе остаются более 100 заложников, которых взяли в плен во время атак под руководством ХАМАС. Один израильский чиновник сообщил, что в настоящее время власти Израиля взвешивают, как "быстро оказать давление" на ХАМАС, чтобы их отпустили.

«Если ХАМАС хочет обменять его останки на израильтян, живых или мертвых, тогда ладно», - сказал дипломат.

Оба источника согласились, что Синвара можно рассматривать как «разменную монету». И обмен тела на заложников, вероятно, единственный способ вернуть останки лидера ХАМАС в Газу. В ином случае, по словам собеседника издания, его передача не состоится.

В то же время дипломатический источник заявил, что возвращение останков Синвара в Газу при любых обстоятельствах представляет риск сплотить сторонников ХАМАС. В частности, если глава группировки будет похоронен в Газе, то место захоронения может стать святыней для последователей.

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