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В Дубровно на льнозаводе разгорелся коррупционный скандал

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  • 19.10.2024, 19:32
  • 1,486
В Дубровно на льнозаводе разгорелся коррупционный скандал

На предприятии прошел обыск.

Следственный комитет Беларуси начал расследование предполагаемых коррупционных схем на Дубровенском льнозаводе. Об этом сообщает местный независимый портал orsha.eu.

По информации источников портала, знакомых с ситуацией, Следственный комитет заинтересовался деятельностью некоторых руководителей Дубровенского льнозавода еще в сентябре. Расследование касается предполагаемых коррупционных схем, в том числе в сфере строительства.

Две недели назад в бухгалтерии завода прошел обыск, в ходе которого следователи изъяли множество документов. На фоне этих событий неожиданно скончался заместитель директора по строительным вопросам, сообщает портал.

Как отмечают журналисты, Дубровенский льнозавод — фактически единственное крупное промышленное предприятие в городе, не являющееся чьим-либо филиалом, поэтому любые проблемы на заводе могут повлиять на жизнь всего района.

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