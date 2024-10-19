В Дубровно на льнозаводе разгорелся коррупционный скандал

В Дубровно на льнозаводе разгорелся коррупционный скандал1
- 19.10.2024, 19:32
- 1,486
На предприятии прошел обыск.
Следственный комитет Беларуси начал расследование предполагаемых коррупционных схем на Дубровенском льнозаводе. Об этом сообщает местный независимый портал orsha.eu.
По информации источников портала, знакомых с ситуацией, Следственный комитет заинтересовался деятельностью некоторых руководителей Дубровенского льнозавода еще в сентябре. Расследование касается предполагаемых коррупционных схем, в том числе в сфере строительства.
Две недели назад в бухгалтерии завода прошел обыск, в ходе которого следователи изъяли множество документов. На фоне этих событий неожиданно скончался заместитель директора по строительным вопросам, сообщает портал.
Как отмечают журналисты, Дубровенский льнозавод — фактически единственное крупное промышленное предприятие в городе, не являющееся чьим-либо филиалом, поэтому любые проблемы на заводе могут повлиять на жизнь всего района.