В Дубровно на льнозаводе разгорелся коррупционный скандал 1 19.10.2024, 19:32

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На предприятии прошел обыск.

Следственный комитет Беларуси начал расследование предполагаемых коррупционных схем на Дубровенском льнозаводе. Об этом сообщает местный независимый портал orsha.eu.

По информации источников портала, знакомых с ситуацией, Следственный комитет заинтересовался деятельностью некоторых руководителей Дубровенского льнозавода еще в сентябре. Расследование касается предполагаемых коррупционных схем, в том числе в сфере строительства.

Две недели назад в бухгалтерии завода прошел обыск, в ходе которого следователи изъяли множество документов. На фоне этих событий неожиданно скончался заместитель директора по строительным вопросам, сообщает портал.

Как отмечают журналисты, Дубровенский льнозавод — фактически единственное крупное промышленное предприятие в городе, не являющееся чьим-либо филиалом, поэтому любые проблемы на заводе могут повлиять на жизнь всего района.

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